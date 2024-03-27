九龍城潑水節｜「泰繽紛」4.12至4.14舉行 特色市集、泰拳賽、電音表演吸客

由九龍城民政事務處、九龍城區議會及香港九龍城工商業聯會聯合主辦的「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」將於4月12日至14日在九龍城賈炳達道公園和城南道一帶舉行。主辦單位預告「泰繽紛」活動內容，將融合傳統節日活動、特色市集、潮流表演及多項購物優惠，增設潑水體驗x電音表演、泰國特色市集、車尾箱市集、泰拳邀請賽、泰國服飾體驗等一系列精彩活動，希望吸引本港市民和各地遊客。

主辦機構亦與九龍城區商家合作，提供各種電子消費優惠、回饋活動及商户特別優惠，以推動本地文化、旅遊及經濟的發展。市民及遊客將參與傳統的泰國潑水節，品嚐正宗的泰國美食，欣賞各項精彩的表演，親身感受獨特的港式泰國文化。