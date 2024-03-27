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2024-03-27 17:21:02

九龍城潑水節｜「泰繽紛」4.12至4.14舉行 特色市集、泰拳賽、電音表演吸客

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九龍城潑水節。(中新社資料圖片)

九龍城潑水節。(中新社資料圖片)

由九龍城民政事務處、九龍城區議會及香港九龍城工商業聯會聯合主辦的「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」將於4月12日至14日在九龍城賈炳達道公園和城南道一帶舉行。主辦單位預告「泰繽紛」活動內容，將融合傳統節日活動、特色市集、潮流表演及多項購物優惠，增設潑水體驗x電音表演、泰國特色市集、車尾箱市集、泰拳邀請賽、泰國服飾體驗等一系列精彩活動，希望吸引本港市民和各地遊客。

主辦機構亦與九龍城區商家合作，提供各種電子消費優惠、回饋活動及商户特別優惠，以推動本地文化、旅遊及經濟的發展。市民及遊客將參與傳統的泰國潑水節，品嚐正宗的泰國美食，欣賞各項精彩的表演，親身感受獨特的港式泰國文化。

由九龍城民政事務處、九龍城區議會及香港九龍城工商業聯會聯合主辦的「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」將於4月12日至14日在九龍城賈炳達道公園和城南道一帶舉行。

由九龍城民政事務處、九龍城區議會及香港九龍城工商業聯會聯合主辦的「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」將於4月12日至14日在九龍城賈炳達道公園和城南道一帶舉行。

更多活動詳情：

I. 泰國特色市集
活動日期： 2024年4月12日（星期五）/  2024年4月13日至14日（星期六至日）
活動時間：14:00 – 22:30 / 12:00 – 22:30
活動地點：九龍城賈炳達道公園足球場

II. 車尾箱市集
活動日期： 2024年4月12日（星期五）/  2024年4月13日至14日（星期六至日）
活動時間：18:00 – 22:30 / 12:00 – 22:30
活動地點：城南道

III. 潑水節嘉年華典禮
活動日期： 2024年4月13日（星期六）
活動時間：13:00 – 14:00
活動地點：九龍城賈炳達道公園足球場主舞台

IV. 潑水體驗 x 電音表演
活動日期： 2024年4月13日至14日（星期六至日）
活動時間：14:00 – 18:00 
活動地點：九龍城賈炳達道公園籃球場

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V. 泰國服飾體驗
活動日期： 2024年4月13日至14日（星期六至日）
活動時間：13:00 – 18:00
活動地點：九龍城賈炳達道公園

VI. 泰拳邀請賽
活動日期：2024年4月13日（星期六）
活動時間：18:00 – 19:00
活動地點：九龍城賈炳達道公園足球場

VII. 泰拳演示 
活動日期： 2024年4月14日（星期日）
活動時間：15:00 – 17:30
活動地點：九龍城賈炳達道公園足球場

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