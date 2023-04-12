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2023-04-12 19:37:01

九龍城潑水節｜消息：一名YouTuber被捕　涉針對警員TVB記者射水

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九龍城潑水節日前舉行，有無綫新聞記者被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖)

九龍城潑水節日前舉行，有無綫新聞記者被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖)

【19:37更新：加入當日影片內容】

九龍城潑水節暌違3年後上周日(9日)復辦，按傳統警員都會在範圍內與民同樂參與「街頭水戰」。據了解，一名男子涉嫌當日針對警員和無綫電視(TVB)新聞部記者射水，今日(12日)被警員以涉嫌「公眾地方行為不檢」拘捕。

向TVB記者射水被警員勸止

消息指，被捕人為27歲曾姓男YouTuber「Bravedogdog」。他日前在其YouTube頻道和Instagram帳戶上載一段題為「ISTIMETOWIN 🔥 x 絕地大反擊」的影片，顯示當日有人身穿紅色上衣，與數名參加者向站在行人路的兩名警員射水，其中一名警員面露笑容以手遮擋，其後與同袍離開。

影片又顯示，多人之後「轉戰」射向在馬路上的女警，之後再集體向無綫新聞記者和攝影師射水，擾攘近兩分鐘後有警員上前勸止一行人向兩人射水的行為。

YouTuber影片顯示有警員和記者遭射水

九龍城潑水節日前舉行，有警員被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有警員被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有警員被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有無綫新聞記者被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有警員勸止向無綫新聞記者射水的行為。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有無綫新聞記者被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖)

屈穎妍：假潑水，真搞事

另外，專欄作家屈穎妍今日在報章專欄發表題為《警惕睡火山》的文章，點名批評「Bravedogdog」惡意「狙擊」現場警員和無綫新聞記者，「他們是假潑水，真搞事」，又直斥他們將過程上載至社交平台，「對執法者及新聞工作者進行二次凌辱。」

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