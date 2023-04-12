九龍城潑水節｜警拘兩人涉公眾地方行為不檢　消息：涉針對警員TVB記者射水

【22:42更新】

九龍城潑水節暌違3年後上周日(9日)復辦，按傳統警員都會在範圍內與民同樂參與「街頭水戰」。事隔數日，有兩名男子涉嫌當日「公眾地方行為不檢」被警方拘捕，據了解他們涉嫌當日針對警員和無綫電視(TVB)新聞部記者射水。

向TVB記者射水被警員勸止

消息指，其中一名被捕人為27歲曾姓男YouTuber「Bravedogdog」。他日前在其YouTube頻道和Instagram帳戶上載一段題為「ISTIMETOWIN 🔥 x 絕地大反擊」的影片，顯示當日有人身穿紅色上衣，與數名參加者向站在行人路的兩名警員射水，其中一名警員面露笑容以手遮擋，其後與同袍離開。

影片又顯示，多人之後「轉戰」射向在馬路上的女警，之後再集體向無綫新聞記者和攝影師射水，擾攘近兩分鐘後有警員上前勸止一行人向兩人射水的行為。

YouTuber影片顯示有警員和記者遭射水