熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 尖沙咀大火 澳門旅遊 日本旅遊 姜濤 二手樓 回鄉證 香港學校 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-04-12 22:42:01

九龍城潑水節｜警拘兩人涉公眾地方行為不檢　消息：涉針對警員TVB記者射水

分享：
九龍城潑水節日前舉行，有無綫新聞記者被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖)

九龍城潑水節日前舉行，有無綫新聞記者被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖)

【22:42更新】

九龍城潑水節暌違3年後上周日(9日)復辦，按傳統警員都會在範圍內與民同樂參與「街頭水戰」。事隔數日，有兩名男子涉嫌當日「公眾地方行為不檢」被警方拘捕，據了解他們涉嫌當日針對警員和無綫電視(TVB)新聞部記者射水。

向TVB記者射水被警員勸止

消息指，其中一名被捕人為27歲曾姓男YouTuber「Bravedogdog」。他日前在其YouTube頻道和Instagram帳戶上載一段題為「ISTIMETOWIN 🔥 x 絕地大反擊」的影片，顯示當日有人身穿紅色上衣，與數名參加者向站在行人路的兩名警員射水，其中一名警員面露笑容以手遮擋，其後與同袍離開。

影片又顯示，多人之後「轉戰」射向在馬路上的女警，之後再集體向無綫新聞記者和攝影師射水，擾攘近兩分鐘後有警員上前勸止一行人向兩人射水的行為。

YouTuber影片顯示有警員和記者遭射水

九龍城潑水節日前舉行，有警員被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有警員被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有警員被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有無綫新聞記者被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有警員勸止向無綫新聞記者射水的行為。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖) 九龍城潑水節日前舉行，有無綫新聞記者被參加者射水。(YouTube頻道「Bravedogdog」影片截圖)

鄧炳強：不評論個別個案

保安局局長鄧炳強今日(12日)在立法會特別財委會回應事件指，不便評論個別個案，但強調如有人危害公共秩序、國家安全，當局必然會調查。他又稱，本港確實出現「軟對抗」情況，即有人利用文化、媒體等，有意無意地利用一些誤導指控，貶損國家、煽動市民對政府或國家不滿。

另外，專欄作家屈穎妍今日在報章專欄發表題為《警惕睡火山》的文章，點名批評「Bravedogdog」惡意「狙擊」現場警員和無綫新聞記者，「他們是假潑水，真搞事」，又直斥他們將過程上載至社交平台，「對執法者及新聞工作者進行二次凌辱。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受