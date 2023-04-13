九龍城潑水節｜2男涉向警員等射水被捕　警方形容別有用心惡意挑釁

警方拘捕兩名分別25歲及26歲本地男子，涉嫌在上周日舉行的九龍城潑水節，向警員及傳媒不斷射水，涉嫌「公眾地方擾亂秩序行為」。警方形容被捕兩人別有用心、惡意挑釁，又認為事件或有預謀，重案組已接手跟進調查，不排除有更多人被捕。

九龍城警區人員周日（9日）在九龍城賈炳達道公園、城南道及打鼓嶺道休憩花園舉行的潑水節活動進行期間，協助維持公共安全及公共秩序。其間有6名男子涉嫌向現場警務人員及傳媒近距離射水及潑水，並無視警方警告，不斷叫囂並用粗言穢語指罵人員。有人其後涉嫌將上述涉事片段配上煽動字句，並製作成影片，於網上分享平台發布。

翻查資料，一名YouTuber「Bravedogdog」在網上分享一條題為「絕地大反擊」的片段。