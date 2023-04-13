九龍城潑水節｜2男涉向警員等射水被捕　警方形容別有用心惡意挑釁

警方拘捕兩名分別25歲及26歲本地男子，涉嫌在上周日舉行的九龍城潑水節，向警員及傳媒不斷射水，涉嫌「公眾地方擾亂秩序行為」。警方形容被捕兩人別有用心、惡意挑釁，又認為事件或有預謀，重案組已接手跟進調查，不排除有更多人被捕。
九龍城警區人員周日（9日）在九龍城賈炳達道公園、城南道及打鼓嶺道休憩花園舉行的潑水節活動進行期間，協助維持公共安全及公共秩序。其間有6名男子涉嫌向現場警務人員及傳媒近距離射水及潑水，並無視警方警告，不斷叫囂並用粗言穢語指罵人員。有人其後涉嫌將上述涉事片段配上煽動字句，並製作成影片，於網上分享平台發布。
翻查資料，一名YouTuber「Bravedogdog」在網上分享一條題為「絕地大反擊」的片段。
警方不排除有更多人被捕
九龍城警區刑事總督察張樂泉表示，其中兩名被捕男子及另外4名男子，不斷使用水槍及水樽，近距離向現場執法的警務人員及媒體工作者，近距離用水射向他們，企圖意圖破壞社會安寧，整個過程維持3分鐘，其後他們更加將影片加入煽動字眼製成影片，放在網上分享平台，警方認為事件或有預謀，重案組已接手跟進，不排除有更多人被捕。他指，慶祝活動並非讓個別有心人士乘機發洩、破壞秩序機會。如果有不法分子乘機搞事、擾亂秩序，警方必定會徹底調查、嚴正執法。