九龍城潑水節4.11至4.13舉行 增泰燈飾展 抽獎谷消費

潑水節是泰國最具代表性的傳統節慶活動之一，有「小泰國」之稱的九龍城區今年續辦「龍城美食潑水泰繽紛」，一連三日將有潑水活動、泰拳表演賽和泰國特色市集。為刺激當區消費，主辦方新設消費大抽獎活動，獎品總值50萬元，以宣傳九龍城區內特色商舖、街頭飲食文化。

九龍城民政事務處及九龍城區議會於4月11至13日共同舉辦「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」，九龍城賈炳達道公園將有多項特色活動，包括泰國市集、電音表演、泰國按摩體驗等。另外，公園在4月12日會舉行泰拳表演賽，高手將同台競技；而最知名的潑水體驗亦繼續在賈炳達道公園進行，並有大型泰國特色燈光裝置展覽，免費參觀。