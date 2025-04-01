九龍城潑水節4.11至4.13舉行 增泰燈飾展 抽獎谷消費

潑水節是泰國最具代表性的傳統節慶活動之一，有「小泰國」之稱的九龍城區今年續辦「龍城美食潑水泰繽紛」，一連三日將有潑水活動、泰拳表演賽和泰國特色市集。為刺激當區消費，主辦方新設消費大抽獎活動，獎品總值50萬元，以宣傳九龍城區內特色商舖、街頭飲食文化。
九龍城民政事務處及九龍城區議會於4月11至13日共同舉辦「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」，九龍城賈炳達道公園將有多項特色活動，包括泰國市集、電音表演、泰國按摩體驗等。另外，公園在4月12日會舉行泰拳表演賽，高手將同台競技；而最知名的潑水體驗亦繼續在賈炳達道公園進行，並有大型泰國特色燈光裝置展覽，免費參觀。
消費大抽獎
主辦方今年增設「消費大抽獎活動」，於4月1日至5月6日舉行。消費大抽獎召集人鄭偉康指，活動期內參與商戶將向市民和遊客提供專享折扣優惠；在區內單筆消費滿200元，並上載收據至活動網站便可參與大抽獎，有機會贏得足金三両、周杰倫演唱會門票等。
泰國菜館老闆：潑水節地位如新年
參與抽獎活動的商戶、同心泰國菜館老闆娘方姐45年前從泰國來港生活，在九龍城開設傳統泰菜餐廳。她提到，舉辦潑水節活動可帶動生意，「生意好好，但(活動)只得一日」，故活動延長至三日對生意有很大幫助。她又指，潑水節在泰國的地位如農曆新年，今年活動剛好是潑水節正日，相信不少同鄉都會到九龍城區；潑水體驗深受港人歡迎，故對活動人流有信心。