熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-04-01 04:29:59
日報

九龍城潑水節4.11至4.13舉行 增泰燈飾展 抽獎谷消費

分享：
九龍城潑水節

去年潑水節吸引大量市民參與。 (中新社)

adblk5

潑水節是泰國最具代表性的傳統節慶活動之一，有「小泰國」之稱的九龍城區今年續辦「龍城美食潑水泰繽紛」，一連三日將有潑水活動、泰拳表演賽和泰國特色市集。為刺激當區消費，主辦方新設消費大抽獎活動，獎品總值50萬元，以宣傳九龍城區內特色商舖、街頭飲食文化。

九龍城民政事務處及九龍城區議會於4月11至13日共同舉辦「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」，九龍城賈炳達道公園將有多項特色活動，包括泰國市集、電音表演、泰國按摩體驗等。另外，公園在4月12日會舉行泰拳表演賽，高手將同台競技；而最知名的潑水體驗亦繼續在賈炳達道公園進行，並有大型泰國特色燈光裝置展覽，免費參觀。

adblk6
鄭偉康 九龍城同心泰國菜館老闆娘方姐

鄭偉康(左)及方姐。(羅錦鴻攝)

消費大抽獎

主辦方今年增設「消費大抽獎活動」，於4月1日至5月6日舉行。消費大抽獎召集人鄭偉康指，活動期內參與商戶將向市民和遊客提供專享折扣優惠；在區內單筆消費滿200元，並上載收據至活動網站便可參與大抽獎，有機會贏得足金三両、周杰倫演唱會門票等。

泰國菜館老闆：潑水節地位如新年

參與抽獎活動的商戶、同心泰國菜館老闆娘方姐45年前從泰國來港生活，在九龍城開設傳統泰菜餐廳。她提到，舉辦潑水節活動可帶動生意，「生意好好，但(活動)只得一日」，故活動延長至三日對生意有很大幫助。她又指，潑水節在泰國的地位如農曆新年，今年活動剛好是潑水節正日，相信不少同鄉都會到九龍城區；潑水體驗深受港人歡迎，故對活動人流有信心。

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad