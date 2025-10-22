九龍城17歲少女「箍煲」不遂怒飛5把刀被捕 18歲少女受傷送院（更新）

九龍城發生傷人案。
昨日（21日）晚上10時許，警方接獲歌和老街10號匯山園一名住戶報案，指聽到樓下單位有吵架聲，懷疑鄰居起爭執。警員到場，發現一名18歲姓王少女頸部流血，有近3厘米的傷口，身體的背及腳亦有瘀傷，被送到明愛醫院治理。警方經初步調查，相信少女於上址曾與另一名17歲少女起爭執，期間有人投擲數把刀等利器，及以拳頭襲擊傷者後離去。
17歲少女被捕
警員於現場檢獲5把19至34厘米的刀及一把長約170厘米的掃把。案件被列作「襲擊致造成身體傷害」案及「藏有攻擊性武器」處理，由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進。警方稍後掩至沙田華翠園一個單位，拘捕一名涉案17歲少女。經警告後，有人承認因憤怒而襲擊受害人，又聲稱拿走飾物是為尋求和解，但聲稱5把刀純粹是為自衛而取。
二人疑「箍煲」不遂發生爭執
據了解，18歲少女與17歲行兇者自今年1月起拍拖，剛於上月分手。事發時，少女於九龍城匯山園一個單位內，與一名18歲姓黃男友人聚會談天。至晚上10時許，17歲行兇者前往匯山園「箍煲」要求復合，但遭少女拒絕，二人發生爭執，其間行兇者出拳毆打少女，並用掃帚擊打少女腰部，隨後更從廚房取出5把刀，二話不說朝少女方向飛擲，少女驚慌偕男友人退入睡房躲避並報警求助。行兇者則於警方到場前逃離現場。警方到場調查，少女發現其手機及放於書桌上的飾品均遭竊取。