九龍城17歲少女「箍煲」不遂怒飛5把刀被捕 18歲少女受傷送院（更新）

九龍城發生傷人案。

昨日（21日）晚上10時許，警方接獲歌和老街10號匯山園一名住戶報案，指聽到樓下單位有吵架聲，懷疑鄰居起爭執。警員到場，發現一名18歲姓王少女頸部流血，有近3厘米的傷口，身體的背及腳亦有瘀傷，被送到明愛醫院治理。警方經初步調查，相信少女於上址曾與另一名17歲少女起爭執，期間有人投擲數把刀等利器，及以拳頭襲擊傷者後離去。

17歲少女被捕

警員於現場檢獲5把19至34厘米的刀及一把長約170厘米的掃把。案件被列作「襲擊致造成身體傷害」案及「藏有攻擊性武器」處理，由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進。警方稍後掩至沙田華翠園一個單位，拘捕一名涉案17歲少女。經警告後，有人承認因憤怒而襲擊受害人，又聲稱拿走飾物是為尋求和解，但聲稱5把刀純粹是為自衛而取。