九龍塘一諾中學未退建校費拘2人 校長及職員涉欺詐 涉款184萬

九龍塘一諾中學目前已大去樓空。(互聯網)

私立學校「一諾中學(九龍塘)」早前爆出涉「雙重學籍」及校政混亂等問題，並已被教育局「釘牌」。多名家長因該校已結束營運，又未能全數取回所繳付的「建校費」，懷疑受騙，於是報警，涉案金額約184.5萬元。警方昨日拘捕一男一女涉串謀欺詐，案件由西九龍重案組跟進。消息指，被捕人分別為一諾中學(九龍塘)校長祁文迪和學校一名女職員。教育局回應指，執法部門現正調查事件，該局不宜評論。

警方表示，早前接獲多宗報案，指深水埗一間學校以辦學為理由，向多名家長收取建校費，並承諾學生退學時退還。但該校結束營運後，家長未能取回全數款項，懷疑受騙，涉及金額約184.5萬元。