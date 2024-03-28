九龍塘豪宅命案 年邁夫婦一死一昏迷 女傭透露女戶主憂無力照顧老伴 議員促增加資源全面照顧

不論貧富，長期病患及其照顧者均要面對壓力問題，隨時爆煲！九龍塘筆架山老牌豪宅昨凌晨發生企圖謀殺及自殺案，年邁夫婦一死一昏迷；據悉，送院搶救的女戶主曾透露擔心無力照顧老伴，不排除因而引發今次慘劇。事件再次引起社會關注照顧者面對的困境。有立法會議員直言，悲劇只是冰山一角，促請政府成立工作小組，將照顧者服務重組，增加資源進行全面照顧。 案發於昨凌晨4時30分，筆架山道22至24號老牌豪宅「榮光第」一單位，有傳媒報道指，單位由美亞廚具集團主席鄭建穗等多名家族成員透過公司持有。上址一對姓鄭夫婦(男84歲、女71歲)與兩名家傭居住，事主夫婦各自分房睡。現場消息指，男事主患有腦退化症及肌肉萎縮，行動不便需他人照顧日常起居，女事主則有抑鬱症和情緒病。

傭發現男死者膠紙封口和鼻 女傭昨凌晨進入主人房擬為男戶主更換尿片，詎料發現男死者口和鼻貼著膠紙，昏迷在床上，女事主則受傷躺在地上，身旁留下一把鎅刀、地上亦有血跡，女傭驚叫後，由屋內另一女傭協助報案。 警方及救護員接報到場調查，發現女事主手及頸部有割傷痕跡，將她送往明愛醫院，後再轉往瑪嘉烈醫院留院治療。男事主被發現時經救護員證實已無生命跡象。警方向女傭調查後初步得悉，女事主兩周前曾向女傭提及因擔心無力照顧丈夫因而想自殺。案件交由九龍城警區重案組接手調查，列謀殺及企圖自殺。探員昨午再到單位調查檢走證物。警方晚上指，該名71歲女子涉謀殺被捕。