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2024-03-13 19:09:00

九龍寨城當年清拆回顧 香港三不管地帶寫入 歷史

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九龍寨城當年清拆回顧 香港三不管地帶寫入 歷史

九龍寨城當年清拆回顧 香港三不管地帶寫入 歷史

1987年1月14日，對曾經居住在九龍寨城的人來說，畢生難忘。上午9時，政府突然宣布全面清拆九龍寨城，並立刻派遣過百名警察及房屋署職員圍城，消息震驚全港。儘管後來居民都理解這個做法，是為防有人魚目混珠臨時遷入，騙取賠償，惟眼見家園圍封，遷拆在即，居民無不大吃一驚，同時對未來感到徬徨。

文章出處：「當代中國」網站

九龍寨城宋朝已有 昔日稱「官富場」

九龍寨城是香港歷史上一片特殊地帶，它的起源可追溯至宋朝，昔日稱作「官富場」，及至清朝才叫「九龍寨」。20世紀初，九龍寨城面積達到4.7萬平方米，比疄九龍灣西北海岸，即今天太子道東一帶，後來啟德機場興建，始落入內陸地區。日佔時期，日軍為擴建機場拆去部份城牆，寨城範圍逐漸收窄至賈炳達道以北。
 

清末時期從白鶴山南望九龍寨城的情況。九龍寨是香港早期的兩個海防關城之一，早有清兵駐紮。(網上圖片)

清末時期從白鶴山南望九龍寨城的情況。九龍寨是香港早期的兩個海防關城之一，早有清兵駐紮。(網上圖片)

九龍寨城地位特殊 香港歷史上的「三不管」地帶

由於當年清廷與英國簽訂的《展拓香港界址專條》列明，「所有九龍城內駐紮之中國官員，仍可在城內各司其職，惟不得與保衛香港之武備有所妨礙」，讓九龍寨城成為港英知名統治的「飛地」，管治權仍屬中方。其特殊的地位，亦令九龍寨城成為戰後移民、逃避英方法律制裁的罪惡溫床，成為後人形容「港府不敢管，英方不想管，中方不能管」的「三不管」地帶。

80年代中英雙方就香港前途問題進行談判，1984年簽署《中英聯合聲明》，為香港回歸作過渡準備；1987年，中英雙方就清拆寨城一事達成協議，銳意在3年間分3期進行清拆，安排寨內約4萬名居民搬遷。政府在處理寨城問題上雷厲風行，為居民提供優厚賠償，讓居民優先申請居屋，即使選擇輪候公屋，也可得到搬遷費。

圖片攝於1987年今日（1月14日），政府宣布清拆九龍寨城，約4萬名登記居民突如其來獲悉家園清拆在即，感到徬徨。（圖片來源：Getty） 九龍寨城的大廈天台架起密麻麻的「魚骨」電視天線，每次颱風過後，天線都會吹得七歪八斜、七零八落。（圖片來源：Getty） 九龍寨城天台是兒童的嬉戲場所，但意外亦時有耳聞。（圖片來源：Getty） 非法搭建的水管和電線在九龍寨城隨處可見。（圖片來源：Getty） 圖片攝於1972年九龍城，這一帶聚集了很多牙科和醫務診所。（圖片來源：Getty）

清拆九龍寨城要出動過百名機動部隊？

然而當年清拆九龍寨城亦引起不少風波。翻查報章，在1991年11月，80多名拒遷居民在港督府通宵靜坐抗議，警方首次採取強拆行動，派遣過百名機動部隊封鎖九龍寨城，破門入屋抬走留守市民，成為香港歷史上一段風波。及至1994年，九龍城寨終完成清拆，港府隨即在原址興建九龍寨城公園。

今天的九龍寨城公園內保留了部分歷史遺跡，包括昔日的炮台、衙門，以及刻有「南門」及「九龍寨城」的花崗岩碑石，然而有關近代寨城生活的記載，卻不算多。儘管寨城清拆時，社會已有聲音提出保育，但當時官方只容許日本考察隊進寨城考察及繪製地圖。想懷緬近代寨城風光，看電影可能是較佳選擇。

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獅子山下九龍寨城，1993年4月清拆當中。（圖片來源：Getty）

獅子山下九龍寨城，1993年4月清拆當中。（圖片來源：Getty）

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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