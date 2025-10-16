九龍東醫院聯網總監被指「打尖」做手術 有非緊急者需改期 醫管局: 調動符合政策

剛獲委任為新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監的楊諦岡，被指在公院「插隊」睇醫生。有報道指，現時仍為九龍東醫院聯網總監及聯合醫院行政總監的楊諦岡，上月底因視網膜脫落於公院求醫後，兩日即獲安排「插隊」在聯合醫院做手術，令原有檔期的病人手術被取消。有聯合醫院員工質疑對其他病人造成不公。

被指2日後即開刀 手寫加插時段

報道指，楊諦岡於9月30日因急性視網膜脫落在聯合醫院專科求診，當時仍未在手術名單上，但其後獲九龍東醫院聯網眼科部門主管安排在2日後，即本月2日進行手術，眼科部門本已於上一個工作天（9月30日）列出排期的手術清單，後來被臨時以手寫方式加插手術時段；院方更提早從將軍澳醫院調配儀器至聯合醫院以便進行手術。翻查資料，在本月1日國慶升旗禮當日，楊諦岡有如常出席。