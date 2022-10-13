九龍灣工廈搗破非法百家樂賭檔　拘捕女負責人及18賭客

警方昨日於秀茂坪區展開反罪惡行動，突擊搜查宏光道一工廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。拘捕1名50歲女負責人，以及18名男女，年歲由22歲至73歲所有被捕人現正被扣留調查。行動中檢獲面值約3.4萬元的籌碼、2萬港元賭款及大量賭博工具。

秀茂坪警區反三合會行動組、情報組及東九龍機動部隊人員昨日晚上在區內展開反罪惡行動，突擊搜查宏光道一工廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，人員拘捕一名50歲本地女負責人，她涉嫌管理賭博場所。另外，單位內6名本地男子、10名本地女子、1名內地女子及1名內地男子，年齡介乎22至73歲，他們涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)，警方向他們分別提出檢控或發出定額罰款通知書。