九龍灣私家車剷行人路「任我行」 36歲女司機被捕

近日網上流傳一段影片及多張照片，見到一輛白色私家車於九龍灣常悅道及宏照道交界，剷上行人路至零碳天地門口停下，女司機無視行人，於行人路行駛一段距離後，始駛回常悅道離開。

近日網上流傳一段影片及多張照片，見到一輛白色私家車於九龍灣常悅道及宏照道交界，剷上行人路至零碳天地門口停下，女司機無視行人，於行人路行駛一段距離後，始駛回常悅道離開，途人紛舉機拍攝。

警方留意到網上片段，顯示於11月18日下午約4時45分，一輛白色私家車沿牛頭角宏照道往常悅道方向行駛，當駛近零碳天地時，該私家車突然減速，並於交通燈控制的過路處駛上行人路，令數名途人向兩邊爭相走避，而該私家車再沿常悅道行人路行駛約20米後離去，事件中沒有人受傷。