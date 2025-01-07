九龍灣車禍｜死者女朋友大讚善良老實　聞死訊「真係以為講笑」

死者女朋友梁小姐昨日（6日）接受傳媒《香港01》訪問時泣不成聲，惟憶起與男友過往生活點滴時流露笑容。她指事發當日男朋友與朋友相約「遊車河」及吃飯，她遂自行回家與母親進餐，期間收到友人電話，便立即乘搭的士趕往現場，「我知嗰陣佢都死咗啦‥‥‥我真係以為講笑咋，我搭的士嗰刻仲以為係講笑‥‥‥」豈料趕抵現場時，每個人均神色凝重，其後閱畢車cam片段，「我覺得好慘囉‥‥‥」至於被捕男海關關員涉及何種罪名，梁小姐坦言不清楚，當日警方事後曾接觸他們，但仍未清楚交警追截原因。

梁小姐表示，與男朋友拍拖約3年半，在大學時認識，男友曾於美容公司任職行政，熱愛電單車，「佢成日講佢係好鍾意車」，在車友介紹下，先後儲錢買了兩輛電單車，前一輛賣掉後，改買今次出事一輛大馬力電單車，當時梁小姐更與男友打情罵俏稱電單車「咁醜樣嘅！」她續指，從男朋友駕駛態度可看得出他為人溫柔有禮，「成日都讓人先‥‥‥好善良、好老實，人哋夢想係環遊世界，佢係想發達之後幫啲有需要嘅人。」她又指，男朋友為人節儉，「同我一齊先食貴少少，佢自己可以28蚊叉雞飯。」她早已視對方為終身伴侶及靈魂伴侶，大家共同飼養寵物，包括7隻不同品種的龜、鬃獅蜥，將來亦打算飼養貓狗。梁小姐感謝親友陪伴及關心，亦感激男友的朋友紛紛前來關心。