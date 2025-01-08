九龍灣車禍︱死者親友到殮房認屍 現場路祭吹號角招魂（更新）

九龍灣上周五（3日）發生致命車禍，27歲姓黃鐵騎士高速逃避警車追截，期間疑被一名休班男海關站於路中心「攔車」，雙方擦撞，鐵騎士最終撞柱身亡。今日（8日）早上8時許，死者約6名家屬到富山殮房認屍，眾人神情哀傷，逗留約一個半小時離開，其間沒有回應記者提問。
親友到出事現場路祭
至下午2時許，死者親友一行約50人到宏基街意外現場路祭。現場擺放了多束鮮花和祭品，家屬在路邊插起香燭，輪流上香致祭。路祭以道教儀式進行，身穿黃袍的道士在現場吹起號角招魂，眾親友一臉黯然神傷，死者的母親及女友不時飲泣拭淚，有人低頭默言不語。整個儀式歷時約1小時。
27歲鐵騎士撞柱死亡
事發於上周五（3日），一名27歲姓黃鐵騎士於九龍灣被警察電單車尾隨，駛至宏基街近郵政大樓外時，一名休班男海關疑站於路中攔車，雙方擦撞後，鐵騎士連人帶車撞柱。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實鐵騎士當場死亡。而該名40歲男海關員懷疑被電單車撞到，手部受傷清醒送往聯合醫院治理。東九龍總區交通部特別調查隊跟進調查案件。消息指交通警事發前見到電單車車牌未安裝妥當，上前截查時電單車逃走，而及後初步調查發現電單車車牌登記及車輛保險都已過期。消息指，警方於案發當日調查期間，已經以涉嫌「干預汽車」罪拘捕一名40歲男子，他已獲准保釋候查。不過，由於案情複雜，有關案件仍在調查中，警方正搜集所有適用的證據，並會再徵詢律政司意見。