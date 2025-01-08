九龍灣車禍︱死者親友到殮房認屍 現場路祭吹號角招魂 死者行車證尚未到期（更新）

九龍灣上周五（3日）發生致命車禍，27歲姓黃鐵騎士高速逃避警車追截，期間疑被一名休班男海關站於路中心「攔車」，雙方擦撞，鐵騎士最終撞柱身亡。今日（8日）早上8時許，死者約6名家屬到富山殮房認屍，眾人神情哀傷，逗留約一個半小時離開，其間沒有回應記者提問。

親友到出事現場路祭

至下午2時許，死者親友一行約50人到宏基街意外現場路祭。現場擺放了多束鮮花和祭品，家屬在路邊插起香燭，輪流上香致祭。路祭以道教儀式進行，身穿黃袍的道士在現場吹起號角招魂，眾親友一臉黯然神傷，死者的母親及女友不時飲泣拭淚，有人低頭默言不語。整個儀式歷時約1小時。