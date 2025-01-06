九龍灣車禍｜鐵騎士高速避交警追截遭攔車撼柱亡 消息：休班海關涉干預汽車被捕（更新）

【6/1更新】 消息指，警方於案發當日調查期間，已經以涉嫌「干預汽車」罪拘捕一名40歲男子，他已獲准保釋候查。不過，由於案情複雜，有關案件仍在調查中，警方正搜集所有適用的證據，並會再徵詢律政司意見 。

九龍灣發生奪命車禍。事發在上周五（3日）下午5時46分，一輛電單車駛至九龍灣宏基街近中央郵件中心對開時，疑失控撞向一路邊鐵柱，人仰車翻斷開兩截。現場雜物及碎片散落一地，附近亦遺下相信屬於事主的鞋及頭盔。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實27歲姓黃男鐵騎士當場死亡。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

電單車未掛好車牌 揭車牌登記及保險逾期

據了解，事發前曾有一名男休班海關關員嘗試介入事件，警方指該名40歲男途人懷疑被電單車撞到，手部受傷清醒送往聯合醫院治理。海關稱一名休班關員發生交通意外受傷送院，會全力配合警方調查。消息指交通警事發前見到電單車車牌未安裝妥當，上前截查時電單車逃走，而及後初步調查發現電單車車牌登記及車輛保險都已過期。