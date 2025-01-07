九龍灣車禍｜27歲孝順仔熱愛電單車 單親母痛哭：個心好似跌咗落嚟

九龍灣上周五（3日）發生致命車禍，27歲姓黃鐵騎士高速逃避警車追截，期間疑被一名休班男海關站於路中心「攔車」，雙方擦撞，鐵騎士最終撞柱身亡。 死者母親昨日（6日）接受傳媒《香港01》訪問時，母親黃太多次崩潰痛哭「個心就好似跌咗落嚟咁囉，成個人就失晒控咁」。她憶述事發當日晚上約6時至8時之間，接到兒子友人來電，「話佢（兒子）唔得喇、斷咗氣喇」，於是她立即乘坐的士趕至現場，惟不敢上前觀看，「我都唔敢去睇呀，好驚呀，好慘呀……」後來兒子的遺體由黑箱車舁送殮房，別人問他要不要去看看兒子，「咁我都好驚呀，震晒，因為嗰個場面，又驚阿仔……」她表示最終還是不敢前行查看，心情久久不能平伏。

黃太表示，丈夫早年因癌症病逝後，留下她獨力養大兩個兒子，27歲死者為家中長子，20歲幼子則尚未畢業。她透露，長子曾向她表示喜歡電單車和私家車等，已考獲車牌，亦有在車房認識一些電單車車友，，「好細心、好孝順、好乖仔、好懂事㗎呢個仔」，他在都會大學畢業後再自行進修，現時雖未正式投身職場，但有間中做兼職幫補家計，亦有投資股票之類；她自己則識字不多，只是間中做兼職保母，替人照顧嬰兒，月入僅約數千元，工作亦不穩定，一家生活捉襟見肘，「餐搵餐食餐餐清」，擔心兒子殮葬費恐成問題。