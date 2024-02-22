乳癌康復後開啟第二頁人生 王天鳳成立組織盼加強婦女乳健教育

曾任跨國公司總裁的王天鳳，17年前事業如日中天之際確診患乳癌，讓她的人生觀翻天覆地改變，亦成她開啟第二人生契機，將過往事業第一心態，改為盼以小小力量幫助新確診病人在人生路上再次起步。她確診同年夥同一班乳癌康復者成立病人互助組織，待組織逐漸成形後，於2016年將組織註冊成慈善團體，她亦全職任義工；未來望繼續以生命影響生命方式，籌辦更多宣傳和教育活動，讓婦女對乳癌有更多認識，及早發現和治療。文︰陳詠琳 2006年、當時只有48歲的王天鳳任法國跨國天然護膚品公司的總裁，正值人生事業高峰期。她形容，當時事業心很強，甚至可以「有返工無放工」來形容，某日摸到乳房有一粒非常小的硬塊，但抱僥倖心態，無立即求醫。但兩個月後，驚覺硬塊似愈來愈大，接受醫生診斷後，確診乳癌第二期。

王天鳳坦言，初時面到頑疾，亦出現「點解係我」較負面情緒，而接受6至8個月治療期間，幸得到家人和病友支持和鼓勵而「撐下去」。當中尤感恩一名曾任職護士的乳癌康復者，在她每次接受化療前後會以電話聊天和分享，惟對方最後卻患上胃癌，並不敵病魔離世。 王天鳳憶述，「她曾說，每次見到同路人痊愈都感開心，希望能用小小的力量去幫助新確診的病人。」這番說話，更啟發王天鳳在確診同年夥同一班乳癌康復者成立病人互助組織，亦即是後來成立慈善團體「全球華人乳癌組織聯盟」的前身。

成立香港粉紅天使義工隊 王初時在組織任兼職義工，於2016年放下所有工作，全身投入任全職義工，並將組織註冊為慈善團體。她介紹，團體孕育名為「香港粉紅天使」的義工團隊，為乳癌病人提供WhatsApp支援聊天室、免費陪診等服務，讓她們在組織的中心釋出壞情緒後，再回家照顧家人，她與其他義工亦會自費到不同城市推廣乳健教育，交流病人支援方案，盼能將乳癌支援帶到全球所有華人的地方，讓每一個地方都能做得更加好。 王天鳳指，華人社會的傳統及習俗都令女性得不到乳房健康的教育，老一輩更認為乳癌患者不應對外提起病情。她指，乳癌成因未明，患病亦毋須感到羞恥，「收埋收埋」只會造成更大情緒負擔，堅信「過來人了解患者的痛和困難」，可做「到位」經驗分享與共鳴，讓患者在康復路上走得更踏實。