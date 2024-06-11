乳癌康復者組龍舟隊 上肢肌力運動能防止復發

龍舟競賽的參賽健兒和隊伍當中，亦包括一支由乳癌康復者和家屬組成的隊伍「香港乳龍」，他們早於2010年已經以團隊名義參加各項龍舟賽。領軍10年的教練提到，有醫學研究指出龍舟等講求上肢肌力的運動，有助增強肌力和防止復發等，同時有助訓練隊員持之以恆、無懼失敗的心態。

在2006年成立的「香港乳龍」，是本港首支由乳癌康復者和家屬、朋友等組成的龍舟隊伍，周末將出戰國際龍舟邀請賽角逐「混合錦標賽」和「扮嘢大賽」，團隊希望透過龍舟運動使大家更團結，並鼓勵各隊員克服癌症帶來的挑戰。