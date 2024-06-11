乳癌康復者組龍舟隊 上肢肌力運動能防止復發

龍舟競賽的參賽健兒和隊伍當中，亦包括一支由乳癌康復者和家屬組成的隊伍「香港乳龍」，他們早於2010年已經以團隊名義參加各項龍舟賽。領軍10年的教練提到，有醫學研究指出龍舟等講求上肢肌力的運動，有助增強肌力和防止復發等，同時有助訓練隊員持之以恆、無懼失敗的心態。
在2006年成立的「香港乳龍」，是本港首支由乳癌康復者和家屬、朋友等組成的龍舟隊伍，周末將出戰國際龍舟邀請賽角逐「混合錦標賽」和「扮嘢大賽」，團隊希望透過龍舟運動使大家更團結，並鼓勵各隊員克服癌症帶來的挑戰。
教練稱有助隊員建無懼失敗心態
執教「香港乳龍」團隊超過10年的教練梁志坤指，乳癌康復者術後上肢淋巴容易水腫，他引述醫學研究指，講求上肢肌力的龍舟運動有效紓緩淋巴水腫等治療副作用，同時可增強肌力，有效防止復發。
梁志坤並提到龍舟作為一種團體運動，需要隊員之間共同進退、甘苦與共和為共同目標努力等，認為這些都有助隊員建立持之以恆、無懼失敗的心態。不過，好的心態也難敵體能限制，他表示本身是康復者的隊員會較容易感冒，抵抗力時高時低，如果間中缺席一至兩節訓練，體能便很容易會下降。
隊友正能量屬最意想不到收穫
「香港乳龍」隊長Josephine表示，即使隊伍體能稍遜於其他隊伍，能夠與各地勁旅一較高下也是非常難得的機會，又憶述有一年與其他地區的乳癌康復者比賽，大家在賽事上和賽後都互相打氣和拍肩支持，認為不論輸贏都已贏得彼此之間的寶貴友誼。
副隊長Sandy就提到，最初知道龍舟運動能夠有益身心，但參加相關工作坊後，發現隊友之間克服逆境的正能量，才是最意想不到的收穫。