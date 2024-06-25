乾衣機及抽濕機7.1起納入「四電一腦」　可使用法定免費除舊回收

環保署今(25日)表示，俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃將於7月1日實施優化措施，包括涵蓋更大容量的雪櫃、洗衣機；新增獨立乾衣機及抽濕機，以及取消現時分發和銷售「四電一腦」產品必須提供循環再造標籤的規定。

環保署指，現時在購買「四電一腦」新產品，包括空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器時，法例要求銷售商須為他們安排免費上門回收同類舊產品的服務，但下月起，市民在購買上述4種新增的「四電一腦」產品，包括容量由增加至900公升的雪櫃，以及洗衣量由10公斤增至15公斤時，亦可享用同樣的法定免費除舊服務。

政府呼籲市民善用有關服務，確保舊電器可以妥善回收、循環再造、轉廢為材。如市民沒有購買新的「四電一腦」產品，但需回收舊的電器，亦可致電回收熱線2676 8888或透過WhatsApp專線6081 5096，預約安排免費上門收走舊件。

另外，由7月1日起，上述4種新增「四電一腦」電器的供應商，包括製造商和進口商須先向環保署登記成為登記供應商，方可在本港分發這些受管制電器，否則可被罰款最高10萬元。

同時，供應商亦須就其分發的受管制電器向環保署繳付循環再造徵費，為精簡程序，供應商和銷售商在分發及銷售受管制電器時不再需要提供循環再造標籤，但仍須按現時做法一樣在給予顧客的銷售收據載明循環再造徵費的訂明字句，以識別在「四電一腦」計劃下分發的受管制電器。