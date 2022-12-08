亂拋垃圾擬罰款3000 店舖阻街增至6千元

亂拋垃圾及店舖阻街等行為影響市容及衛生，政府早前展開「打擊衛生黑點計劃」，針對打擊非法棄置垃圾、雜物阻街的問題；當局指為了進一步加強執法，建議將罰則倍增，即由現時1,500元，增至3千至6千元，以收阻嚇作用，明年第二季向立法會提交相關修例草案。

按目前《定額罰款(公眾地方潔淨罪行)條例》，亂拋垃圾、隨地吐痰和讓犬隻糞便弄污街道的定額罰款1,500元。《條例》下店鋪阻街的罰則為1,500元。環境及生態局向立法會提交文件指，自2003年6月相關定額罰款金額未有調整，累積通脹約六成，為增強阻嚇力，建議將7類罰款倍增至3,000元。就店舖阻街，過去3年發出的罰款通知書大幅飆升，2019年約7,600張大幅增加至2021年接近14,900張，同期相關投訴增加57%、至逾23,500宗，故建議罰款由1,500元增至6,000元。至於非法棄置建築廢物一般涉及較重、體積龐大的廢物，對街道等公眾地方造成較嚴重的環境影響；2019年至2021年，執法人員發出的定額罰款通知書數目由173張增至264張，建議把「非法擺放廢物」罪行的定額罰款金額亦增至6,000元。

當局指推行「累進式定額罰款」需要實時、完整資料庫，加上執法程序較繁複，認為重複發出多張定額罰款較合乎成本效益，暫不建議實施。政府將展開一個月公眾諮詢，明年第二季向立法會提交相關修例草案。