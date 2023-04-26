亂拋垃圾罰3千 店舖阻街罰6千 消息︰料第四季實施

消息指，行政會議昨日(25日)通過修訂《定額罰款條例》，調高包括隨處吐痰等行為的亂拋垃圾罰款金額1倍至3,000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物則會增3倍至6,000元。環境及生態局將向立法會提交修例草案，預料今年第四季實施。

環境局早前呈交立法會文件，當局建議增加《定額罰款條例》中9項罪行的罰款，未經准許而展示招貼或海報；將扔棄物或廢物棄置在公眾地方；在公眾地方吐痰；犬隻糞便弄污街道；在郊野公園及特別地區棄置廢物；在郊野公園及特別地區吐痰；海上棄置廢物，罰款金額由1,500元增加至3,000元。而店舖阻街，即在公眾地方造成阻礙和非法棄置大量建築或其他廢物，即非法擺放廢物，罰款金額由1,500元增加至6,000元。

