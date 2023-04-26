亂拋垃圾罰3千 店舖阻街罰6千 消息︰料第四季實施

消息指，行政會議昨日(25日)通過修訂《定額罰款條例》，調高包括隨處吐痰等行為的亂拋垃圾罰款金額1倍至3,000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物則會增3倍至6,000元。環境及生態局將向立法會提交修例草案，預料今年第四季實施。
環境局早前呈交立法會文件，當局建議增加《定額罰款條例》中9項罪行的罰款，未經准許而展示招貼或海報；將扔棄物或廢物棄置在公眾地方；在公眾地方吐痰；犬隻糞便弄污街道；在郊野公園及特別地區棄置廢物；在郊野公園及特別地區吐痰；海上棄置廢物，罰款金額由1,500元增加至3,000元。而店舖阻街，即在公眾地方造成阻礙和非法棄置大量建築或其他廢物，即非法擺放廢物，罰款金額由1,500元增加至6,000元。
民主黨促重犯者採累進式罰款
民建聯立法會議員鄭泳舜表示歡迎，指過往罰款太低，有不少慣犯會當罰款作舖租一部分，未有足夠阻嚇作用，雖然食環署等不同部門亦有加強執法，但個別地區衛生問題仍未解決，有需要提高罰則。
民主黨民政事務發言人、油尖旺區議會副主席朱子洛表示，民主黨反對一刀切將阻街罰款增加至6000元。認為政府應有累進式罰款機制，初犯的店東應先給予口頭勸喻，但累犯阻街的店舖東主不斷增加罰款，方能對症下藥。
政府建議修訂《定額罰款條例》，讓食環署、房屋署、康文署及漁護署亦有權就「非法擺放廢物」罪行發出定額罰款，部門人員執法時必須有清楚身份識別，對執法過程的步驟及應對需要有充分掌握，避免不當執法或引起不必要的衝突。