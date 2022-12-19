亂拋垃圾阻街加大定額罰款 諮詢一個月

政府擬提高《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）下有關公眾地方潔淨及阻礙罪行的定額罰款金額，在公眾地方、郊野公園或海上棄置廢物和吐痰等涉及個別人士行為的七項表列罪行的定額罰款金額提高至3,000元，以及將主要針對店鋪阻街和非法棄置建築或大量其他廢物的兩項表列罪行的定額罰款金額提高至6,000元。
首階段提高定額罰款年內諮詢立法會
政府發言人表示，特區政府着力提升香港的環境衞生和市容。過去幾個月，由政務司副司長領導的「地區事項統籌工作組」已採取多方面措施，務求在短時間內改善香港的環境衞生。行政長官在2022年《施政報告》公布，工作組的未來工作包括全面檢視現行環境衞生法例的權限和罰則，以提升處理各項棘手環境衞生問題的效率、成效和阻嚇力。首階段建議提高定額罰款金額，並在今年內諮詢立法會，其他法例修訂建議將於明年中提出。
現時《定額罰款條例》的附表一訂有九項表列罪行。自2003年6月，定額罰款金額一直維持在1,500元。另一方面，政府在今年8月展開的「政府打擊衞生黑點計劃」已初見成果。為維持、鞏固及長遠提升香港的環境衞生，工作組認為有需要提高相關環境衞生法例的罰則，以增強阻嚇力，強化市民的守法意識。政府亦會繼續進行宣傳教育和推動社區參與，與提升罰則的工作相輔相成。
政府發言人說，明白社會上就定額罰款金額增幅可能有不同的看法。在今日(19日)展開為期一個月的公眾諮詢，會切實聆聽各界對提高定額罰款金額建議的意見，再敲定最終方案。
公眾諮詢文件已上載環境及生態局網頁（www.eeb.gov.hk/food/cn/press_and_publications/consultation/index.html）。
公眾人士可由今日起至明年1月19日，透過以下途徑提交意見︰
郵寄︰香港添馬添美道2號政府總部東翼17樓環境及生態局
傳真︰2136 3282
電郵︰[email protected]
電子表格︰諮詢文件內的電子表格