亂拋垃圾阻街罰款增加 食環署工會：只有短期效果

修訂後的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》昨日(22日)生效，中包括亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼海報等，定額罰款已提高至3,000元，而店舖阻街、非法棄置建築廢料等的罰款亦增至6,000元。食環署職工權益工會副主席李美笑認為，增加罰款金額只有短期效果，相信實行累進式罰款等措施，令商戶或要停業，會較有效。 李美笑在電台節目表示，增加定額罰款金額只有短期效果，對富有人士只屬九牛一毛，6000元只是微不足道，經營者只當交租。她認為實行累進式罰款、要求參與教育課程，或引入扣分制，導致商戶有機會要停業幾日，相信較有效。



阻街定義指引不清晰 李美笑又認為執法有困難．她指，署方指引對於如何衡量棄置廢物的大小或數量，沒有固定標準，當中只提出棄置廢物的大小達0.2立方米的罰款為3000元，0.2至1.5立方米將罰6000元，1.5立方米以上將交由環保署檢控，但需要由食環署人員拍照和抄身分證，期間亦無儀器或工具量度，導致前線人員與市民商戶的爭拗會增加。另外，商戶上落貨時至什麼程度才屬阻街，指引亦未有清晰界定。 李美笑認為，署方依靠前線人員執法，但過去20多年沒有增加人手，小販隊人手不足，潔淨組人員數目越來越少，現時只有1200人，每個地段只有一人執勤，執法檢控時較麻煩不便。她認為，食環署人員屬文職性質，執法時只能靠人多勢眾，即使小販隊早前開始使用隨身攝錄機，作用亦不大。