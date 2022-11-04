事務專家裁定中心成立 直接處理屋宇工程紛爭

樓宇滲水、保養或裝修工程未符預期等樓宇糾紛個案持續上升，若爭議雙方就責任各執一詞，最終訴諸法庭，不單未能及早解決問題，致問題惡化，更可能勞民傷財。香港測量師學會建築測量組宣布成立「樓宇事務專家裁定中心」，協助專家資格把關，將接收的個案與專家配對，盼透過測量師的專業知識，為爭議各方將樓宇問題在法庭外作出裁定，學會成員指，相信透過仲裁能更直接處理問題，可減省四成金錢及四倍處理時間。

根據政府數字，由食環署和屋宇署成立的聯合辦事處在2021年共接獲4萬宗滲水個案；同年消委會所收到有關裝修家居維修的投訴亦按年升三成，香港測量師學會建築測量組有鑑於相關問題有增無減，宣布成立「樓宇事務專家裁定中心」，並推出先導計劃，協助公眾為滲水、樓宇維修及保養工程、裝修工程等樓宇事務爭議作裁定，而違例建築工程責任稍後亦會列入服務範圍。

負責把關配對工作

裁定中心負責登記專家名錄、專家資格把關、接收個案、配對及提名專家、審視專家表現，以及處理對專家的投訴。當出現樓宇事務糾紛時，爭議各方可以在協議下向裁定中心遞交申請文件，中心會提名處理專家，再安排與各爭議方訂立合約，當中會列出處理程序及規則，包括一旦證明責任誰屬，責任方賠償方式、修理建議、無法找到責任方的個案收費等；之後再由專家以聽取爭議各方陳述、到場視察或做各種測試等方式裁定結果。

裁定中心的測量師須要具備各種專業資格，例如完成裁定中心提供或認可的專家裁定課程、在建築測量組取得資格後具備至少10年工作經驗、具備最少5份專家報告等；裁定中心亦設有投訴機制，但裁定結果方面則不設上訴機制。