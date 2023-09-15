二元乘車優惠｜九巴改福利安排被指濫用　反駁市民有權享受政府福利

九巴近期更改員工福利政策，要求年滿60歲的員工、退休員工及家屬等用樂悠咭以「先墊支、後退回」方式使用免費乘車福利，變相由公帑支付九巴員工福利，據了解每個月涉及約40萬元公帑。汽車交通運輸業總工會九巴分會今日（15日）聯同工聯會到九巴九龍灣車廠抗議，分會主任黎兆聰質疑九巴的改動，為逐步取消現時年滿60歲後免費乘車的退休員工和及家屬的安排鋪路，並批評九巴作出新安排前未曾充分協商工會，亦指使用樂悠卡使用福利會引伸員工私隱問題。
郭偉強斥將退休員工作生財工具
立法會議員郭偉强斥九巴的政策改動是利用「二元優惠計劃」漏洞，將退休員工福利變成公司的生財工具，不僅減少福利支出，反而獲得收益，涉嫌濫用公帑，增加政府財政負擔，要求九巴沿用專用的乘車八達通，讓家屬及退休員工享原有的優惠，取消先墊支後申領的安排，並促請政府確保「二元優惠計劃」不被濫用。
九巴︰退休員工和家屬有權享受兩元乘車福利
九巴回應指，九巴退休員工及家屬作為香港市民，有權享受兩元計劃之政府福利，而是次安排只涉及退休員工和家屬，有關人士繼續享有免費乘車福利，現職員工本人的福利及安排沒有改變，強調新安排沒有剝削員工福利，亦絕無「暗地裡準備逐步取消現時滿60歲後可以免費乘車的退休員工和家屬等安排」。
對於員工就私隱的疑慮，九巴指出，是次登記「樂悠咭」號碼僅為配合發放乘車福利，九巴無法獲取持有人乘坐巴士以外的交易或消費情況。而合資格人士獲發的「退休證」或「家屬證」，仍可享用免費乘車以外的福利，例如免費剪髮、購物優惠和參與公司活動等。