二元乘車優惠｜九巴改福利安排被指濫用　反駁市民有權享受政府福利

九巴近期更改員工福利政策，要求年滿60歲的員工、退休員工及家屬等用樂悠咭以「先墊支、後退回」方式使用免費乘車福利，變相由公帑支付九巴員工福利，據了解每個月涉及約40萬元公帑。汽車交通運輸業總工會九巴分會今日（15日）聯同工聯會到九巴九龍灣車廠抗議，分會主任黎兆聰質疑九巴的改動，為逐步取消現時年滿60歲後免費乘車的退休員工和及家屬的安排鋪路，並批評九巴作出新安排前未曾充分協商工會，亦指使用樂悠卡使用福利會引伸員工私隱問題。

郭偉強斥將退休員工作生財工具

立法會議員郭偉强斥九巴的政策改動是利用「二元優惠計劃」漏洞，將退休員工福利變成公司的生財工具，不僅減少福利支出，反而獲得收益，涉嫌濫用公帑，增加政府財政負擔，要求九巴沿用專用的乘車八達通，讓家屬及退休員工享原有的優惠，取消先墊支後申領的安排，並促請政府確保「二元優惠計劃」不被濫用。