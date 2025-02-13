二元乘車優惠｜九巴稱如要承擔更多將百上加斤　衍生加價壓力

二元乘車優惠計劃現正檢討，預料月底公布的《財政預算案》將有定案。九巴表示，樂見乘客獲得政府補貼車費後改變出行習慣，但指出如果有任何改變使巴士公司需要承擔更多，會影響營運的可持續性及出現加價壓力，形容是對營運「百上加斤」，但提到應交由社會討論如何善用公帑，巴士公司會配合市民出行習慣的變化。

雙向分段收費全面推行較複雜

有意見認為巴士公司應向二元計劃受惠者提供短途分段收費，九巴指關注短途乘客在乘搭長途線時，會否影響原有乘客，舉例說有一條路線在新界有10個車站，其後便會上公路直出市區，惟大量短途乘客在頭3站上車，至上公路前落車，「會唔會令第四至七個站嘅乘客上唔到車？」九巴又指，運輸署同樣關心短途分段會否影響長途乘客，並提到如果全面落實雙向分段收費，便要一併涵蓋所有種類乘客，以及考慮如何讓乘客領取短途回贈、在車廂哪個位置安裝回贈拍卡機、是否要強制所有人上落車拍卡等，屬複雜課題。

至於坊間所指有長者濫用計劃「長車短搭」，九巴認為難以界定何謂長與短，舉例說有新界長途線的確有樂悠咭乘客只搭一個站便落車，但只佔整體樂悠咭乘客的少數，「可能幾十人之中得一個。」九巴又稱，一直有與運輸署外判員工持續監察和抽查不合資格使用樂悠咭情況，但每月相關個案少之又少，僅佔整體乘客的不多於1%。

改裝開篷巴士迎接五一黃金周

整體營運方面，九巴指去年客量只及2018年的約九成，面對港人減少出夜街和周末離港北上，對客源造成很大衝擊，加上為挽留人才而加薪及油價波幅很大，目前營運仍然相當具挑戰。不過，受惠於機場飛機起降量有增長及東涌新市鎮持續發展，龍運巴士客量持續錄得升幅，又相信未來的東涌綫延綫不會對業務構成太大打擊，認為除荃灣和葵青區路線外，其餘地區乘搭巴士往返東涌及機場均較有優勢。

另外，九巴現正改裝10部雙層巴士成開篷巴士，首輛車最快今年4月投放至現有九龍旅遊路線HK1，期望可接載五一黃金周檔期的訪港旅客，日後更計劃開辦一條專屬開篷巴士觀光路線，服務尖沙咀碼頭、西九文化區、彌敦道和尖東海旁等受旅客歡迎的地方，確實服務範圍仍有待與運輸署商討。