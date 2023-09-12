二元乘車優惠｜九巴要求滿60歲員工用樂悠咭搭車　涉賺取政府資助

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二元乘車計劃放寬至滿60歲人士，九巴近日要求員工使用「樂悠咭」享用免費乘車優惠，變相可賺取公帑補貼的資助額。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰向《am730》表示，九巴本月初要求滿60歲的九巴現職及退休員工及其家屬轉用「樂悠咭」免費搭車，先墊支兩元，核准後再退回。他質疑，改動涉及龐大公帑開支，員工及家屬需先墊支，亦涉私隱，要求公司立即停止計劃。

據了解，九巴因應政府擴大兩元乘車計劃受惠人士至60至64歲及推行「樂悠卡」，推出有關新安排，今次安排涉及2,000多名合資格人士，資助金額為約40萬元一個月。

工會要求九巴馬上停止計劃

黎兆聰表示，九巴本月3日發出告示，要求本月1日起符合使用免費乘搭巴士福利的相關人士由現時使用「退休證」，改為使用「樂悠咭」先支付車資，經核准後再退回其銀行戶口，涉及年滿60歲的九巴現職及退休員工及其家屬。他指出，九巴未與工會討論便推出新政策，員工及家屬每次搭車都要先墊支兩元，做法較現時使用「退休證」再以八達通付款為繁複，並需交出銀行戶口等個人資料，亦涉及私隱考慮。

他要求九巴馬上停止計劃，亦要求政府堵塞漏洞，避免有其他商業機構以此要求員工交出個人資料。他又指，公司的改動涉及大量公帑，「始終係納稅人嘅錢」，部門應該關注，而「社會覺得使用公帑(支付員工福利)係咪得當，交由政府去評論」。