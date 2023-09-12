二元乘車優惠｜九巴要求滿60歲員工用樂悠咭搭車　涉賺取政府資助

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二元乘車計劃放寬至滿60歲人士，九巴近日要求員工使用「樂悠咭」享用免費乘車優惠，變相可賺取公帑補貼的資助額。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰向《am730》表示，九巴本月初要求滿60歲的九巴現職及退休員工及其家屬轉用「樂悠咭」免費搭車，先墊支兩元，核准後再退回。他質疑，改動涉及龐大公帑開支，員工及家屬需先墊支，亦涉私隱，要求公司立即停止計劃。
據了解，九巴因應政府擴大兩元乘車計劃受惠人士至60至64歲及推行「樂悠卡」，推出有關新安排，今次安排涉及2,000多名合資格人士，資助金額為約40萬元一個月。
工會要求九巴馬上停止計劃
黎兆聰表示，九巴本月3日發出告示，要求本月1日起符合使用免費乘搭巴士福利的相關人士由現時使用「退休證」，改為使用「樂悠咭」先支付車資，經核准後再退回其銀行戶口，涉及年滿60歲的九巴現職及退休員工及其家屬。他指出，九巴未與工會討論便推出新政策，員工及家屬每次搭車都要先墊支兩元，做法較現時使用「退休證」再以八達通付款為繁複，並需交出銀行戶口等個人資料，亦涉及私隱考慮。
他要求九巴馬上停止計劃，亦要求政府堵塞漏洞，避免有其他商業機構以此要求員工交出個人資料。他又指，公司的改動涉及大量公帑，「始終係納稅人嘅錢」，部門應該關注，而「社會覺得使用公帑(支付員工福利)係咪得當，交由政府去評論」。
在兩元乘車計劃下，政府定期向營辦商發還合資格行程的票價差額，即正常票價與2元之間的差額，即如60至64歲的九巴員工或家屬使用「樂悠咭」享用福利，支付原為10元的車資，政府便會退回8元的差額予九巴，若有關人士年滿65歲，車資為半價的5元，政府則退回3元的車費差價。
立法會議員批將公司福利轉嫁予政府承擔
立法會議員楊永杰批評，九巴將公司福利轉嫁予政府承擔，政府應介入並禁止有關操作，並指九巴在2020年及2021年分別錄得逾2億元及1.6億元的稅後盈利，今年初仍然「獅子開大口」要求大幅加價9.5%，今次涉嫌計縮數利用「樂悠咭」揾政府著數，完全缺乏社會責任。
運輸署回覆《am730》查詢指，九巴曾通知署方將更改退休員工和相關家屬提供的免費乘車安排，已要求九巴在考慮改變現行安排前，須仔細審查該安排細節，並繼續與員工維繫良好關係，保持勞資雙方的緊密溝通及尊重員工對公司應提供免費乘車安排的期望。九巴則未有正面回覆向政府收回資助支付員工福利的做法，僅稱九巴按計劃更新60歲或以上退休員工及家屬享用免費乘車的安排，是次安排對他們一向享有之乘車福利維持不變。