二元乘車優惠｜交通營辦商倘「落水」全民將受影響　孫玉菡：涉數百萬人出行須仔細考慮

二元乘車優惠現時不限次數的劃一2元優惠額，《財政預算案》提出加入每月240次上限，以及10元以上車資優惠額改為該車程正價的兩折，10元或以下就維持2元。對於今次調整沒有要求交通營辦商「落水」分擔成本，勞工及福利局局長孫玉菡擔心會影響票價，繼而令整個社會受到影響。

二元乘車優惠承擔應更立體看待

在《財政預算案》發表前，社會不時有聲音認為公共交通營辦商應加入分擔二元乘車優惠計劃的成本，例如提供更多優惠或設立短途分段收費，減低政府的補貼額，而九巴就明言如果要「落水」將令營運百上加斤，如有財政壓力便會申請加價。

新一份《財政預算案》提出的「兩蚊兩折」和每月限搭240程方案，預計令政府每年可節省6.8億元開支。孫玉菡在一個電視節目表示，二元乘車優惠計劃本身只是影響250萬人，即全港三分之一人口，但整體的公共交通票價組成的來源，便一併影響所有香港人，即包括餘下的三分之二，認為看待二元乘車優惠一事「應該立體啲睇」。

八達通系統本身局限要接受

被問到是否由納稅人承擔較全民付錢好，孫玉菡解釋政府的錢也是來自社會，只是每當牽涉很多人的事情政府都要小心對待，畢竟涉及數百萬人的出行，因此要仔細和清楚考慮。他又說，本港市民主流仍然習慣和喜歡用八達通，但其特質是很多時候都是離線運作，未能與實時連線的系統般容易作出改動，因此要接受系統本身的局限，他會向八達通公司爭取盡快完成系統改動。