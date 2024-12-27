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2024-12-27 10:21:00

二元乘車優惠｜倡60至65歲以下月限700元　周永新：恢復65歲門檻更徹底

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政府正計劃檢討2元乘車優惠。(資料圖片/陳奕釗攝)

政府正計劃檢討2元乘車優惠。(資料圖片/陳奕釗攝)

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政府正計劃檢討2元乘車優惠。香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今(27日)在《明報》撰文，建議對長者的2元乘車優惠設限，規定60至65歲以下的長者，每人每月的優惠限額為700元。他又指，徹底的辦法是將門檻恢復至65歲及以上，但強調無論如何調整，65歲或以上的市民享有的2元交通優惠不應改變。

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新。(資料圖片)

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新。(資料圖片)

相等於每日23.3元交通補貼

周永新建議為60至65歲以下的人士月限700元，相等於每日有23.3元交通補貼，以每日乘坐4程公共交通工具計算，每程平均可用5.83元，加上他們每程自付的2元，足夠出外參加活動、探親，或在所住區內就業。

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他還提到，更徹底的辦法是把合資格年齡，回復到65歲或以上，因為2022年初把合資格歲數降低時，事前社會並沒有強烈要求，現時亦仍有不少市民認為當時的決定是錯誤；但他同時強調，不論如何調整，65歲或以上市民享有2元交通優惠，不應改變。

高齡津貼倡每月1620元  凍結於現有水平

此外，他指政府在財赤的情況下應該開源節流，首先應檢討開支最大的社會福利。他建議將高齡津貼凍結在每月1,620元的水平，以後不再隨其他項目調整。他表示隨著長生津的加入，高齡津貼的意義僅剩象徵性，是社會對長者的尊敬，確認他們過往的貢獻。

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