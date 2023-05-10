二元乘車優惠｜去年揭逾4000宗疑濫用個案　邊種交通工具最多人濫用？

政府2元乘車優惠推出至今，濫用情況時有發生。勞福局局長孫玉菡今日(10日)回覆立法會議員提問時披露，俗稱「2元優惠計劃」的政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，去年共有4,042宗懷疑濫用個案，其中361宗是運輸署聯同公共交通營辦商實地監察調查時發現，其餘3,681宗為各公共交通營辦商查票時發現，而在懷疑濫用個案中，最多人濫用的交通工具是港鐵，共有3,867宗，佔總數的95%。

二元乘車優惠｜ 港鐵最多 其次為 渡輪、專線小巴及 巴士

其次最多人懷疑濫用的交通工具是渡輪、專線小巴及專營巴士等，分別共有142宗、15宗及12宗。政府指，為防計劃被濫用，運輸署一直要求參與計劃的公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身份的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則，過去3年(2020年至2022年)，港鐵公司提出的檢控個案就分別有11、10及2宗，而判定罪成的個案則分別有10、17及10宗；同期內，兩宗由專營巴士營辦商轉交警方跟進的個案，則仍在調查中。