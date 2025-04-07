二元乘車優惠｜多一人用長者八達通被定罪罰款　運輸署：全面用樂悠咭有效打擊違規

二元乘車優惠最遲明年9月調整，包括加入每月240次上限和正價10元以上的車程改為「兩蚊兩折」。運輸署表示，前年6月至去年8月底的執法行動當中，共發現7宗涉嫌違規個案，全數均涉及使用不記名長者八達通，其中3宗個案已完成聆訊，最新一宗個案的涉案乘客被罰款2,000元。

當局去年11月稱，7宗個案當中共有兩宗成功檢控。運輸署回覆立法會特別財委會書面提問稱，完成聆訊的個案增至3宗，意味過去數個月有多一人被定罪，另仍有2宗個案的調查及檢控工作仍在進行。署方在去年8月底全面使用樂悠咭至今年2月，進行的查驗行動均未發現有人違規，而港鐵在同期的執法行動平均每周發現8宗違規使用二元乘車優惠的個案，比以往平均每周158宗大幅減少95%，署方認為這顯示全面使用樂悠咭有效打擊違規情況。

運輸署：與巴士公司研提供「前段」分段收費

早前九巴和城巴要求可享免費乘車福利的退休員工及家屬，要改用樂悠咭及先墊支兩元，隨後再向他們退還該兩元車資。運輸署表示，員工福利乃公共交通營辦商和其僱員的合約安排，署方已提醒營辦商在考慮商業因素的同時兼顧社會責任，為員工提供福利時應充分考慮及尊重員工與其他持份者的期望。

有立法會議員關注推行「兩蚊兩折」後，哪些路線或航線可以節省最多補貼。運輸署指，政府是以整體向公共交通營辦商發還少收交通費收入的開支作基礎，估算調整實施後可節省的開支，而非以個別路線可節省補貼款額作計算。署方又表示，會繼續鼓勵專營巴士營辦商因應其商業考慮，提供更多票價優惠，並會與巴士公司研究提供包括「前段」和「後段」的分段收費。