二元乘車優惠｜孫明揚批降至60歲屬敗筆　稱長車短搭屬正常現象　政策初心非為刁難長者

俗稱「二元乘車優惠」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」推行多年，一直深受長者歡迎。社會近期再次關注政府是否能長遠應付背後的財政負擔。曾任民政事務局局長及教育局局長的孫明揚認為，「二元乘車優惠」本身是一項一石二鳥的政策，但後來下降享用優惠門檻至60歲卻成為計劃的敗筆，又指政府日後或需要考慮將受惠年齡提升至70歲。

可同時改善巴士小巴收入

孫明揚憶述當時「直覺構思絕佳」，既有助改善長者身心健康、長遠減輕醫療系統需求和開支，亦可紓緩巴士及專綫小巴客量、收入不足的老問題，形容是一石二鳥、為交通營辦商提供另類財政津貼的舉措。他續說，每輛巴士和專綫小巴除上、下班繁忙時間外，都有不少剩餘的運載力，任何可增加載客量但不致於逼爆的措施，都是百利而無一害，認為「二元乘車優惠」倡議的要點在於以行政手段善用最佳的公共交通載客量，增加票價收入。

不過，孫明揚指後來「不知根據甚麼原因」下調受惠門檻至60歲，成為了計劃的敗筆。他解釋，不少60歲至64歲的人群尚未退休，對上、下午繁忙時間帶來不必要的額外壓力、與原意相悖。隨着社會有完善的醫療制度保障市民健康、退休年齡不斷提高，他認為政府之後也許需要考慮將受惠年齡由65歲提高至70歲。