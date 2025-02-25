二元乘車優惠｜學者稱限程對縮減開支作用有限 鄧家彪促交通營辦商同承擔

有長者認為方案合理，次數足夠日常出行所需，又說設定上限能規管「長車短搭」行為，有助節省政府開支。亦有長者反對，認為65歲或以上長者，很多都沒有收入，調整安排應只針對60至64歲人士。

新一份財政預算案明日發表，預料將公布對2元乘車優惠檢討。消息指，政府考慮維持年滿60歲人士可享有優惠，但每月限搭240程，10元以上車資改以「成人票價」的兩折計算，10元以下車資維持收2元。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，方案對縮減庫房開支作用有限，長者或會改乘多程短途，取代一程長途，認為政府要支付的差額開支未必比原來少。而公共交通營辦商加價亦會導致有關計劃的開支增加，認為當局應為每人每年的補貼總額設定上限，才能確保開支不會進一步上漲。

政府2023/24年度向公共交通營辦商發放的近40億元補貼金額中，港鐵及專營巴士各佔15億元。工聯會立法會議員鄧家彪說，專營巴士公司以往曾經向60歲或以上長者提供半價優惠，但自從2元乘車優惠出台後，就相繼取消，認為公共交通營辦商都應履行社會責任，為60至64歲人士提供半價優惠，共同承擔開支。

對居偏遠地區長者有較大影響

據了解，檢討提出車費10元以上改收兩折，被視為解決長者「長車短搭」的做法。民建聯立法會議員李世榮認為對居於偏遠地區的長者有較大影響，又關注車費未來仍有機會上調，以10元為分水嶺並非長遠之計，建議巴士公司全面實施分段收費。