二元乘車優惠｜張宇人倡檢討免成無底深潭　受惠年齡回復65歲或以上

行政會議成員、自由黨立法會議員張宇人認為，特區政府面對巨額財赤，人口老齡化又趨嚴重，他和自由黨均同意有需要檢討現行60歲至64歲也可享有2元乘車優惠的安排，憂慮安排持續下去，會成為公共財政的無底深潭，明言應把優惠受惠年齡回歸到65歲或以上。

張宇人今日（13日）撰文，上屆政府將二元乘車優惠的受惠對象由65歲降至60歲，原意鼓勵長者多出行、多參與社交活動，但明顯忽略了在醫學日益昌明，及保健意識提高的情況下，60歲及以上仍然身壯力健並且有工作在身者多的是；現時60歲至64歲人口中多數仍然活躍於職場，是領有薪資的打工族，絕對有能力亦應該自行支付交通費用，享用乘車優惠變相用公帑補貼他們上下班交通支出，對其他年齡群的打工仔不公平。

他指本港人口老齡化速度極快，未來幾年陸續有大量人口達到60歲，之後人數亦會持續按年遞增。他們仍有精神、有魄力，只要有就業機會便會繼續工作，加上香港沒有法定退休年齡，有能者繼續工作是人之常情。因此，他認為將二元乘車優惠的受惠年齡回歸到65歲或以上才合資格享用是應該的。還有巴士、小巴公司、港鐵等會申請加價，獲通過後車資會上調，二元乘車優惠回歸65歲或以上，政府要補貼的車資亦必然增加，對公共財政來說又是另一個無底深潭。