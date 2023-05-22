二元乘車優惠｜批上屆政府降至60歲決定輕率　張炳良倡加至3元

近來社會有聲音要求檢討2元乘車優惠計劃。前運輸及房屋局局長張炳良今日(22日)在報章訪問中批評，上屆政府將長者2元乘車優惠的年齡門檻降至60歲是太過輕率，形容福利政策覆水難收，建議「微調」將收費由2元提高至3元。

離任前曾勸勿 降低門檻

張炳良接受《星島日報》專訪時指，由政府「包底」補貼車費的模式，長遠對公共財政是不輕的負擔，他透露在2017年離開政府前夕，曾囑咐政府內部負責交通的官員，不要低估2元乘車優惠計劃的財政包袱，答應個別政黨降低門檻到60歲的要求，亦不要再將2元車費降到1元，甚至更低。

指 補貼終由青年人埋單

他解釋，隨著本港人口老化和人均壽命提高，加上公共交通亦會加價，政府每程補貼的車費會愈來愈多，最後只能由青年人埋單，他指上屆政府把優惠門檻降至60歲決定輕率，造成公共財政不能忽視的包袱，認為可以考慮微調把收費由2元加至3元。他又說，並非反對北部都會區及交椅洲人工島填海，但想提醒政府，千萬不要低估財政儲備的負擔。

第二任特首曾蔭權曾於2011年提出將2元乘車優惠範圍擴至港鐵、巴士等交通工具，並在翌年實施，其後相關優惠逐步涵蓋至渡輪、小巴及電車等。直至2020年初，上屆特首林鄭月娥提出放寬優惠門檻至60至64歲，2022年配合「樂悠卡」實行。