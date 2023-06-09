二元乘車優惠｜提3優化方案倡回歸初心　周永新：勿因少數長者「濫用」令政府施政顯得寒酸

社會近日關注長者2元乘車優惠造成的公共財政負擔。港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今日(9日)在報章撰文，提出3個優化方案，包括為乘車優惠設上限及政府的乘車優惠劃一金額等。他指，二元乘車優惠與最低工資是前特首曾蔭權的兩大民生「德政」，認為檢討乘車優惠，需要重溫當時引入乘車優惠的初心和目的，任何改動不能單看財政負擔，亦要顧及受惠市民的感受和需要，強調不能單單因為少數違法者或「濫用」行為，而令政府施政顯得寒酸和吝嗇。

料「樂悠咭」全面實行假冒行為才收斂

周永新指，當年引入乘車優惠用意是鼓勵長者和殘疾人士，外出參加活動和探望親友，不要因交通費用昂貴留在家中，形容推行後效果立竿見影，到2020年，時任特首林鄭月娥才將長者乘車優惠資格從65歲降至60歲。他預料，要到「樂悠咭」全面實行後，假冒乘車優惠的犯法行為才會收斂，惟2元乘車優惠是重要的惠民措施，任何改動不能單看財政負擔，必須做到合情合理，不能因為少數違法者或「濫用」行為，而令政府施政顯得寒酸和吝嗇。