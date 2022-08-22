二元乘車優惠｜政府籲長者搭短途車　孫玉菡：用緊公共資源、料大多願配合

俗稱「二元乘車優惠」的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，已推出超過10年，惟近年政府被批評未有解決「長車短搭」問題。勞工及福利局長孫玉菡日前接受本報訪問時，承認長者若在短途行程選乘長途車或未有善用分段收費，交通營辦商便會收取「最貴價錢」，認為公共資源可運用得更好，故政府作出宣傳呼籲，相信大多數長者都願意配合。

政府上月推出「二元乘車優惠正確使用攻略」宣傳，呼籲受惠者前往就近地方時，應搭短途車而捨棄長途車，若乘搭的巴士或小巴路線設有雙向分段收費，更應落車前再拍卡或及早揚聲，宣傳形容善用短途車及分段收費乃「舉手之勞、人人做得到」。

「嘟多下講多句」可慳公共資源

孫玉菡表示，長者最喜歡「二元乘車優惠」兼能鼓勵他們出門，但畢竟優惠出自公共資源，若他們選乘長途車或設分段收費的公共交通而「唔去睇價錢」，交通營辦商「咪一次過收咗最貴價錢」。他續指，長者搭車時只需要「嘟多下或者講多句」，即可享用分段收費，形容做法能為社會節省政府開支和公共資源。