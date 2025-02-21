二元乘車優惠｜消息：每月限乘240程　10元以上車資以兩折計算

二元乘車優惠的財政負擔按年大增，政府表明會檢討計劃詳情。據報政府擬設限，受惠人士每月限乘最多240程，而10元以上車程的車費，將以兩折計算。
受惠年齡維持60歲或以上長者
據報政府將推出初步方案，二元乘車優惠的受惠年齡維持是60歲或以上長者，不會收窄至65歲或以上長者。不過，受惠人士每月限乘240次，以一個月30日計算，平均每日可以乘8程。當中車資10元以下的車程繼續是2元，10元以上的車程，長者則需付出兩折車費，希望藉此減少「長車短搭」的情況。
城巴就表示，會盡量配合政府的新政策，將與政府積極討論相關安排。城巴助理營運總監馬詹唯被問到如實施新安排會否影響津貼收入時表示，需要更多時間研究；至於會否因而加車費，他指財政狀況視乎油價、薪酬及維修基建費用等成本，數字不斷變化，目前難以下定論。
民建聯稱受惠金額不應改變
民建聯福利事務發言人兼立法會議員李世榮認為，此消息與民建聯較早時提出方案類似；不過他強調，任何方案都不要改變受惠年齡層，受惠金額也不應改變。
針對每日限搭次數，李世榮以現時長者經常要搭車湊孫為例，一天來回兩個家庭至少搭四程車，又或者作為照顧者，帶非同住家人覆診，乘搭次數往往增多， 因此，他覺得一天8程次數尚算合理可取。
至於消息指10元以上車費便採取兩折計算，李世榮認為是企圖解決「長車短搭」問題，他明白到受惠群眾在獲取福利時應要承擔責任，畢竟福利來源自公帑，長者在上車前應先注意乘車收費。對於兩折作為「分水嶺」，他對此方案成效感到懷疑，期望當局提供更多數據讓公眾評估，包括推行兩折的考慮數據等等。此外，李世榮強調專營巴士公司須負上一定責任，協助避免長者出現「長車短搭」問題。