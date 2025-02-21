二元乘車優惠｜消息：每月限乘240程　10元以上車資以兩折計算

二元乘車優惠的財政負擔按年大增，政府表明會檢討計劃詳情。據報政府擬設限，受惠人士每月限乘最多240程，而10元以上車程的車費，將以兩折計算。

受惠年齡維持60歲或以上長者

據報政府將推出初步方案，二元乘車優惠的受惠年齡維持是60歲或以上長者，不會收窄至65歲或以上長者。不過，受惠人士每月限乘240次，以一個月30日計算，平均每日可以乘8程。當中車資10元以下的車程繼續是2元，10元以上的車程，長者則需付出兩折車費，希望藉此減少「長車短搭」的情況。

城巴就表示，會盡量配合政府的新政策，將與政府積極討論相關安排。城巴助理營運總監馬詹唯被問到如實施新安排會否影響津貼收入時表示，需要更多時間研究；至於會否因而加車費，他指財政狀況視乎油價、薪酬及維修基建費用等成本，數字不斷變化，目前難以下定論。