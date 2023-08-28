二元乘車優惠｜為期兩月行動查近1800乘客　港鐵增罰款後違規者減三成半

政府今年6月底起與公共交通營辦商加強打擊違規使用二元優惠計劃的乘客，當時指行動最少維持兩個月。運輸署今日(28日)回覆《am730》查詢稱，為期兩個月的聯合行動共查核全港18區逾500條專營巴士、小巴和居民巴士路線，以及約3,230個渡輪航線班次，當中有約1,780名懷疑不合資格使用二元優惠的乘客被查核。

唯一不合資格個案7月初發現

運輸署指，行動包括高調和突擊巡查，巡查小組成員於繁忙和非繁忙時段在總站及車上沿途監察乘客支付車費或船費的情況。署方稱經查核後，發現絕大部分乘客都是守法合規使用優惠，唯一的懷疑不合資格使用的個案，現正由警方作進一步跟進。翻查資料，該宗個案是上月4日轉介至警方，即隨後一個半月都未有發現不合資格個案。

港鐵早前亦宣布加強查票，並在6月25日起把違規使用車費優惠的附加費上調，包括重鐵網絡由500元增至1,000元、輕鐵由290元提高至370元。運輸署表示根據港鐵數字，過往約兩個月違規使用二元優惠計劃而被徵收附加費的乘客數目，較附加費上調前的1個月減少約三成半。