二元乘車優惠｜狄志遠斥削減殘疾人士乘車優惠　變相剝奪出行權利

二元乘車優惠修改為「兩蚊兩折」制度，社會福利界立法會議員狄志遠強烈反對政府削弱殘疾人士乘車優惠計劃，多位殘疾人士指新措施嚴重削弱生活質素及就業機會。
狄志遠今日聯同殘疾人事務及權益聯席舉行記者會，要求政府維持原有「兩蚊」優惠及取消240程月限。輪椅使用者Betty分享指時面對的困境，「巴士只有一個殘疾人士位置，我們經常上不到車。加上需要點對點接載，往往要多次轉車。陪診員的車費也要由我們承擔，但政府卻還在批准巴士加價。」需要定期到訪活動中心的小豐則指出面臨的經濟困境，「每月約4,000元高額傷殘津貼根本不夠用，現在出入活動中心的車費已經佔去大部分，剩下的錢連基本生活也難以維持。而且我們很多都沒有工作能力，收入來源有限。」
呼籲政府維持二元車費
狄志遠批評政府此舉是「勞民傷財」，估計每年僅節省約5億元開支，對於減輕財赤的作用微不足道，卻嚴重打擊弱勢社群。他指出「政府一邊宣稱要鼓勵殘疾人士融入社會，另一邊卻削減他們的交通支援，更將財政責任轉嫁到最需要幫助的一群身上，做法前後矛盾。」他強調長車短搭的問題應該透過公眾教育及技術調整來解決，例如改善上下車拍卡系統，而非犧牲弱勢權益。「作為公營機構，公共交通公司有責任做好技術配套，政府更需以身作則，重新檢視現時做法，理解殘疾人士的獨特需求。」狄志遠呼籲政府維持二元車費，否則只會加深市民對政府的不滿，因維護弱勢權益是施政的根本。