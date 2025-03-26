二元乘車優惠｜狄志遠斥削減殘疾人士乘車優惠　變相剝奪出行權利

二元乘車優惠修改為「兩蚊兩折」制度，社會福利界立法會議員狄志遠強烈反對政府削弱殘疾人士乘車優惠計劃，多位殘疾人士指新措施嚴重削弱生活質素及就業機會。

狄志遠今日聯同殘疾人事務及權益聯席舉行記者會，要求政府維持原有「兩蚊」優惠及取消240程月限。輪椅使用者Betty分享指時面對的困境，「巴士只有一個殘疾人士位置，我們經常上不到車。加上需要點對點接載，往往要多次轉車。陪診員的車費也要由我們承擔，但政府卻還在批准巴士加價。」需要定期到訪活動中心的小豐則指出面臨的經濟困境，「每月約4,000元高額傷殘津貼根本不夠用，現在出入活動中心的車費已經佔去大部分，剩下的錢連基本生活也難以維持。而且我們很多都沒有工作能力，收入來源有限。」