二元乘車優惠｜狄志遠：10元以上車資以兩折計算對偏遠地區長者不公　「德政變成失政」

二元乘車優惠的財政負擔加劇，消息指政府擬設限，受惠人士每月限乘最多240程，而10元以上車程的車費，將以兩折計算。社會福利界立法會議員狄志遠認為措施對住在偏遠地區的長者不公平，「德政變成失政」。
對於政府擬將10元以上車資，向長者收取兩折費用。狄志遠今早在電台節目說，住在元朗、天水圍等新界地區的長者到市區探望孫兒時，需要比住在市區的長者支付較多車費，或令他們覺得不公平。消息指政府擬設限，受惠人士每月限乘240次，以一個月30日計算，平均每日可以乘8程。狄志遠認為很少長者每日會乘搭多過8程車，措拖對減少政府支出無實質效果，形容措施是「失焦」，由德政變成失政。
工聯會立法會議員鄧家彪認同政府修改措施，可以解決政府補貼車資「無底洞」的問題。但他亦關注有不少長者需要每日乘搭長途車，跨區照顧孫兒，希望日後隨著巴士加價，可以調整10元以上車資，收取兩折費用的界線。
擴大「分段收費」安排不可行
實政圓桌立法會議員田北辰則歡迎政府接納他提出10元以上車資改為兩折計算。坊間有建議巴士公司擴大「分段收費」安排，減少長者「長車短搭」的情況。不過，田北辰認為此方法不可行，因為其他市民亦會要求分段收費，如果很多人分段乘車，過海巴士線的乘客量會大跌，屆時巴士公司會向政府申請加價。另一方面，田北辰建議在財赤下將公務員凍薪1年，預料可節省近百億元開支。