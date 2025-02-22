二元乘車優惠｜狄志遠：10元以上車資以兩折計算對偏遠地區長者不公　「德政變成失政」

二元乘車優惠的財政負擔加劇，消息指政府擬設限，受惠人士每月限乘最多240程，而10元以上車程的車費，將以兩折計算。社會福利界立法會議員狄志遠認為措施對住在偏遠地區的長者不公平，「德政變成失政」。

對於政府擬將10元以上車資，向長者收取兩折費用。狄志遠今早在電台節目說，住在元朗、天水圍等新界地區的長者到市區探望孫兒時，需要比住在市區的長者支付較多車費，或令他們覺得不公平。消息指政府擬設限，受惠人士每月限乘240次，以一個月30日計算，平均每日可以乘8程。狄志遠認為很少長者每日會乘搭多過8程車，措拖對減少政府支出無實質效果，形容措施是「失焦」，由德政變成失政。