二元乘車優惠｜社協：向長者等弱勢計劃「抽刀」　予人欺老凌弱觀感

政府面對龐大財赤，表明將檢討長者2元乘車優惠計劃。社區組織協會主任何喜華表示政府在缺乏充足理據下，如果向以老人和殘疾等弱勢為目標的計劃「抽刀」，難免予人欺老凌弱的觀感。他促請當局務必三思，向公眾充分解說，免予人「大石砸死蟹」的觀感。

何喜華今日在報章撰文，指政府向計劃「開刀」，是難以避免的政治現實，但他質疑減少計劃開支的理據是否充分。對於政府指有濫用優惠的現象，他指實際出現機率甚低，「濫用」之說予人「欲加之罪，何患無辭」之感。有意見認為本港人口老化，長者人口增加，若不收緊計劃受惠資格，開支只會成為無底深潭。他引述參考統計處人口推算，30多年後，本港65歲及以上人口已屆最高峰值，其後更出現下跌趨勢。隨着近年各項輸入人才計劃，相關年齡組別人口或會增加，所謂「無底洞」的說法似乎又成了杞人憂天。