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2025-01-21 16:09:04

二元乘車優惠｜社協：向長者等弱勢計劃「抽刀」　予人欺老凌弱觀感

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二元乘車優惠｜社協：向長者等弱勢計劃「抽刀」　予人欺老凌弱觀感

社區組織協會指向長者等弱勢計劃「抽刀」，予人欺老凌弱觀感

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政府面對龐大財赤，表明將檢討長者2元乘車優惠計劃。社區組織協會主任何喜華表示政府在缺乏充足理據下，如果向以老人和殘疾等弱勢為目標的計劃「抽刀」，難免予人欺老凌弱的觀感。他促請當局務必三思，向公眾充分解說，免予人「大石砸死蟹」的觀感。

何喜華今日在報章撰文，指政府向計劃「開刀」，是難以避免的政治現實，但他質疑減少計劃開支的理據是否充分。對於政府指有濫用優惠的現象，他指實際出現機率甚低，「濫用」之說予人「欲加之罪，何患無辭」之感。有意見認為本港人口老化，長者人口增加，若不收緊計劃受惠資格，開支只會成為無底深潭。他引述參考統計處人口推算，30多年後，本港65歲及以上人口已屆最高峰值，其後更出現下跌趨勢。隨着近年各項輸入人才計劃，相關年齡組別人口或會增加，所謂「無底洞」的說法似乎又成了杞人憂天。

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建議引入按站收費措施

何喜華估計當局對65歲及以上長者的資助方式及內容，未必有太大改動。主力可能是針對60至64歲市民的資助，包括設立資助上限甚或取消資助，並將其納入公共交通費用補貼計劃受惠對象，同時一併調整交通補貼津助額以減低政府開支。他則建議當局可考慮要求公共交通運輸機構承擔2元乘車優惠的部分開支；為津助運輸機構津助額設立上限，以體現企業社會責任；更可引入按站收費措施，避免「長車短搭」下的不必要補助。

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