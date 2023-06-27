二元乘車優惠｜稱政府高調打擊目標是阻嚇及教育 李家超：相信絕大部分市民都是守法

行政長官李家超今日（27日）在行政會議開會前見記者，被問到打擊「濫用」2元乘車優惠，李家超指政府高調打擊目標有2個，一是阻嚇，二是教育，相信絕大部分市民都會明白不得「濫用」，政府亦希望強調「濫用」的法律後果。他指，今次行動後會有突擊檢查，而且是不預告之下的檢查，但相信絕大部分市民都是守法的。具體成果方面，政府會作研究分析。

李家超又表示，首屆行政長官表揚榜得獎者是早前赴土耳其協助搜救的特區救援隊。他讚揚救援隊前往土耳其救災，承受餘震風險，懷救生命的熱誠，最終成功救出4條生命，他指相信市民會如他一樣向救援隊致敬，表揚典禮將於7月舉行。