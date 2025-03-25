二元乘車優惠｜葉劉：調高至3元甚至4元　「比兩蚊兩折整色整水更恰當」

葉劉淑儀在報章專欄中引述社會上不同的建議，例如將二元乘車優惠的合資格年齡回復至65歲起，65歲以下人士可使用「公共交通費用補貼計劃」；或者要求受惠人士付出3元甚至4元車費等，這些建議「比兩蚊兩折整色整水更恰當」。

不滿孫玉菡說法

對於勞工及福利局局長孫玉菡最近稱不應再區分60至64歲，及65歲以上的市民，因為他們都是長者，應該一視同仁。葉劉直指這說法讓人疑惑，香港沒有法定退休年齡，一般強積金供款則供至65歲，反問局長的說法是否代表特區政府對長者有新定義為60歲？那麼其他長者福利的合資格年齡是否都要下調至60歲起？此外，很多人至70多歲仍非常健康，出行頻密，她認為孫玉菡無交代如何避免市民重疊使用甚至濫用「二元優惠計劃」和「公共交通費用補貼計劃」。