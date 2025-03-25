二元乘車優惠｜葉劉：調高至3元甚至4元　「比兩蚊兩折整色整水更恰當」

長者二元乘車優惠調整為「兩蚊兩折」，行政會議召集人葉劉淑儀不滿政府滅赤力度不足，舉例坊間各種調整優惠的建議，「比兩蚊兩折整色整水更恰當」。
葉劉淑儀在報章專欄中引述社會上不同的建議，例如將二元乘車優惠的合資格年齡回復至65歲起，65歲以下人士可使用「公共交通費用補貼計劃」；或者要求受惠人士付出3元甚至4元車費等，這些建議「比兩蚊兩折整色整水更恰當」。
不滿孫玉菡說法
對於勞工及福利局局長孫玉菡最近稱不應再區分60至64歲，及65歲以上的市民，因為他們都是長者，應該一視同仁。葉劉直指這說法讓人疑惑，香港沒有法定退休年齡，一般強積金供款則供至65歲，反問局長的說法是否代表特區政府對長者有新定義為60歲？那麼其他長者福利的合資格年齡是否都要下調至60歲起？此外，很多人至70多歲仍非常健康，出行頻密，她認為孫玉菡無交代如何避免市民重疊使用甚至濫用「二元優惠計劃」和「公共交通費用補貼計劃」。
政府面對龐大財赤，葉劉不滿政府的滅赤力度不足。例如「公務員職位削得含糊」，《財政預算案》並未提及在削減職位之餘，各部門會否聘請合約員工取而代之。另外，葉劉建議盡快讓賽馬會推行籃球博彩，政府亦可研究未來上調博彩稅的空間，既開源，又能打擊非法賭博。