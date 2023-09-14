二元乘車優惠｜被指要求滿60歲員工使用樂悠咭 九巴內部通告：只涉退休員工及現職員工家屬

九巴強調計劃只涉退休員工和現職員工家屬

九巴今日向員工發放內部通告，指公司代表今天與兩個工會代表，就年滿60歲或以上合資格的退休員工和現職員工家屬的乘車福利進行會議。會上公司向工會代表講解有關計劃的詳情、實際操作和安排。不同工會代表會上各有立場。九巴指，公司一向尊重工會表達的意見。其中一個工會在會議後表示，公司代表在會上向其詳細闡述計劃詳情，並解釋其所提出的疑慮。該工會亦表明 ，曾諮詢退休員工及家屬對計劃的意見，反應普遍正面。另一個工會則在會後發表聲明，九巴對其失實內容表示失望和遺憾，並澄清：