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2023-09-14 23:58:35

二元乘車優惠｜被指要求滿60歲員工使用樂悠咭 九巴內部通告：只涉退休員工及現職員工家屬

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九巴今向員工發內部通告澄清早前說法。(資料圖片)

九巴今向員工發內部通告澄清早前說法。(資料圖片)

二元乘車計劃放寬至滿60歲人士，九巴近日要求員工使用「樂悠咭」享用免費乘車優惠，變相可賺取公帑補貼的資助額。九巴今日(14日)與兩個工會代表就相關事宜開會，並向員工發放內部通告，澄清計劃只涉及退休員工和現職員工家屬 。此外，九巴又指公司絕無「暗地裡準備逐步取消現時滿 60 歲後可以免費乘車的退休員工和家屬等安排」，合資格人士將繼續享有福利。

九巴強調計劃只涉退休員工和現職員工家屬

九巴今日向員工發放內部通告，指公司代表今天與兩個工會代表，就年滿60歲或以上合資格的退休員工和現職員工家屬的乘車福利進行會議。會上公司向工會代表講解有關計劃的詳情、實際操作和安排。不同工會代表會上各有立場。九巴指，公司一向尊重工會表達的意見。其中一個工會在會議後表示，公司代表在會上向其詳細闡述計劃詳情，並解釋其所提出的疑慮。該工會亦表明 ，曾諮詢退休員工及家屬對計劃的意見，反應普遍正面。另一個工會則在會後發表聲明，九巴對其失實內容表示失望和遺憾，並澄清：

1.公司絕無剥削員工福利。是次計劃只是涉及退休員工和現職員工家屬 ，以及更改發放乘車福利的安排，合資格人士繼續維持享有同樣的免費乘車福利。
2. 公司絕無「暗地裡準備逐步取消現時滿 60 歲後可以免費乘車的退休員工和家屬等安排」，會繼續向合資格人士提供同樣福利。
3，公司一直以承擔合資格人士的應付車資作為福利，並没有改動。
4。公司没有強制員工申請「樂悠咭」，亦没有強制員工授權查閱和使用相關資料。

九巴指樂意並會繼續聆聽工會和同事的意見，歡迎員工透過內部溝通渠道表達。

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