二元乘車優惠｜逾半受訪者同意調高門檻　民主黨倡巴士全面落實分段收費、過境巴不資助

民主黨於去年12月至今年1月上旬就二元乘車優惠進行民意調查，以電話訪問的形式訪問了943名市民，覆蓋20歲以下到81歲或以上人士，了解公眾對調整乘車優惠的看法，並於今日(26日)公布調查結果。民主黨交通政策發言人韓俊賢引述結果指，超過65%市民滿意現時的長者乘車優惠政策，當問及市民對於坊間乘車計劃的調整有何看法時，56%市民同意將乘車優惠門檻由60歲上調至65歲，37%反對；而同意限制乘車優惠使用次數的比率則為66%，29%不同意。

逾半受訪市民滿意現有長者優惠政策 韓俊賢分析，民調覆蓋不同年齡層人士，對修訂乘車計劃建議的取態只有輕微差異，並沒有出現受惠者群起反對的跡象，且結果反映即使大部份市民均同意政策有實際幫助，仍願意討論及考慮不同的調整方案。民主黨主席羅健熙補充，市民以務實理性的角度看待政府的財赤問題，相信調整2元優惠政策對市民而言並不會引起「災難性」反彈。