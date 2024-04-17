二元乘車優惠｜運輸署指長途巴士線設分段收費或被短途客佔用　破壞得來不易交通生態平衡

政府早前提出檢討俗稱「二元乘車優惠」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，坊間有意見認為長途巴士路線也應設立分段收費，以此減少「長車短搭」的情況。運輸署指，全面實施分段收費或令更多短途乘客佔用長途路線運載力，既影響長途線的乘客，亦有機會因長途線加班加重路面負荷，會審慎評估個別路線是否適宜推行分段收費。
96%長者已申領樂悠咭
運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，長途路線實施分段收費後，短途客在中途落車後，會令長途線打後路段載客率過低，導致未能善用公共交通資源，又表示增加分段收費也可能導致與現有短途路線或其他公共交通資源重疊，破壞得來不易的交通生態平衡。署方又指，沒有備存平均每月每名長者補貼前的車費開支。
打擊違規使用方面，運輸署去年6月至今年2月已聯同公共交通營辦商進行約350次聯合執法行動，查驗約2,360名懷疑違規使用優惠計劃的人士，其中共發現並轉交2宗涉嫌違規個案予警方跟進，港鐵公司在同期的執法行動共向約4,260名違例人士收取附加費。今年8月25日開始，乘客必須使用樂悠咭享用二元乘車優惠。運輸署表示，截至今年2月已經有125.5萬名1956年或以前出生的人士，以及92.7萬名60歲至64歲人士申領樂悠咭，佔相關人口約96%。