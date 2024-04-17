二元乘車優惠｜運輸署指長途巴士線設分段收費或被短途客佔用　破壞得來不易交通生態平衡

政府早前提出檢討俗稱「二元乘車優惠」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，坊間有意見認為長途巴士路線也應設立分段收費，以此減少「長車短搭」的情況。運輸署指，全面實施分段收費或令更多短途乘客佔用長途路線運載力，既影響長途線的乘客，亦有機會因長途線加班加重路面負荷，會審慎評估個別路線是否適宜推行分段收費。

96%長者已申領樂悠咭 運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，長途路線實施分段收費後，短途客在中途落車後，會令長途線打後路段載客率過低，導致未能善用公共交通資源，又表示增加分段收費也可能導致與現有短途路線或其他公共交通資源重疊，破壞得來不易的交通生態平衡。署方又指，沒有備存平均每月每名長者補貼前的車費開支。