二元乘車優惠｜運輸署6.26起3人小隊全港打擊違規使用　視情況交警方跟進 (更新)

【17:25更新】新增九巴及龍運回應

政府早前表示將打擊違規使用二元乘車優惠人士，而港鐵將於周日(25日)起上調附加費款額，其中重鐵網絡，將於同日由現時500元增加至1,000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費就由290元上調至370元。運輸署及港鐵今午(23日)交代詳情，運輸署指，會在下周一(26日)以3人小組方式，展開全港大型查票行動，打擊違規使用2元優惠，屆時警方會提供適切協助，並會視乎情況作出檢控。

小組由 運輸署職員、營辦商職員及外判保安員組成

運輸署副署長(公共運輸事務及管理)李萃珍指，政府會加大力度打擊違規使用2元優惠，下周一(26日)起會在全港18區展開相關大型行動，運輸署、公共交通營辦商和外判保安將組成3人小隊，在不同的巴士、小巴和渡輪線，監察乘客支付費用的情況，當中巴士、渡輪職員穿著制服，小巴查票員會有職員證等。她強調會在不同時間做，包括「繁忙、非繁忙、晚間抑或周日和平日」都會實行。

她補充，若發現有懷疑違規情況，小隊可要求乘客出示身分證和八達通或樂悠咭資料，將視乎情況，可能會提出檢控，刑罰包括判監，又說過往一般只要乘客肯支付差價就會放行，但今次大型行動就會視乎情況提出檢控，並會至少維持2個月。她提醒，行動有警方積極配合，如有乘客不合作，警方會提供適切協助，以提高阻嚇作用。

港鐵： 本周起已加強查票

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲重申，港鐵本周日(25日)起將調整附加費，由現時500元增加至1,000元，輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至370元，並加強乘客宣傳教育；同時港鐵本周起已加強查票，如發現違規，會要求乘客繳付附加費，如遭拒絕，或被發現多次違規，港鐵會提出檢控，並交由相關部門跟進。

城巴新巴表示，一直按政府指引，要求可疑人士出示身份證，並要求查明違規者繳付全額車費，公司將配合政府打擊不合資格人士，積極協助當局所採取的宣傳及打擊行動，並繼續按指引查核疑似違規個案。

九巴及龍運指，會積極配合政府，打擊不合資格人士違規使用兩元乘車優惠，公司一直有執行查票工作，當車長及其他身穿制服的前線員工，懷疑有乘客違規，會要求提供證明文件核實身分，如證實未能符合享用優惠的資格，會要求對方繳付恰當車資，亦不時派員實地監察調查。