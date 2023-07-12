二元乘車優惠｜過去兩年揭1025宗懷疑濫用個案　孫玉菡：短途巴士難再提供分段收費

政府在2012年起推行指定人士享二元優惠計劃，並於2022年2月27日起下調計劃的合資格年齡至60歲。立法會大會上，新民黨立法會議員何敬康向政府就有關乘車優惠等議題提出質詢，勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆指，過去兩年揭1025宗懷疑濫用個案；又表示巴士路線目前難以再提供分段收費。

二元乘車受惠人次平均每日逾32萬

孫玉菡回覆指，根據政府數據，過去兩年，二元乘車計劃的平均每日受惠人次中，主要是使用港鐵、巴士和小巴。當局於2022年2月27日起，把計劃的資格年齡下調至60歲。

在2021年3月至2022年2月的數據中，60至64歲合資格市民中，平均每日分別有接近16萬、15萬和約5萬人次使用優惠乘搭公共交通工具；而2022年3月至2023年2月期間，該年齡組別市民平均每日的使用數字倍升至分別逾32萬、29萬和12萬。